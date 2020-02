Software::Security

Humble Book Bundle »Cybersecurity«

Unter dem Stichwort »Cybersecurity« bietet das Humble-Bundle-Team noch für 14 Tage bis zu 20 digitale Bücher aus an aus dem Wiley-Verlag für kleines Geld an.

Humble Bundle Humble Bundle Cybersecurity

»Bezahle was du willst« ist das Motto der Humble-Bundle-Reihe, die meist Spiele, aber auch Bücher oder Software für wenig Geld bietet und einen Teil des Erlöses spendet. Das aktuelle digitale Buchpaket des Humble-Bundle-Teams steht unter dem Motto Cybersecurity und umfasst insgesamt 20 Titel. Dabei gibt es wie immer gestaffelte Mindestpreise für das Gesamtangebot oder Teile davon. Über den Mindestpreis hinaus kann der Kunde zahlen, was ihm die Bücher wert erscheinen. Der normale Handelspreis für das Paket liegt diesmal bei 959 US-Dollar. Die Käufer können die Verteilung ihres gezahlten Betrags zwischen Verlag, Humble Bundle und den jeweiligen Wohltätigkeitsorganisationen selbst bestimmen. Bei der aktuellen Buchreihe werden die Electronic Frontier Foundation (EFF) und Let's Encrypt bedacht.

Für einen Dollar oder mehr sind sieben Bücher im Paket, darunter »Threat Modeling: Designing for Security«, »Secrets of Reverse Enginiering« und Bruce Schneiers »We have Root«. Für mindestens 7,50 Dollar sind sechs weitere Bücher mit dabei. Darunter sind »Cryptography Apocalypse«, das »Malware Analyst's Cookbook« und »Wireshark for Security Professionals«. Die dritte Stufe bietet das Gesamtpaket, kostet mindestens 13,50 Dollar und erweitert das Paket um sieben auf insgesamt 20 Titel. Dazu zählen unter anderem »Applied Cryptography«, »Investing Cryptocurrencies« sowie »The Art of Memory Forensics«.

Alle Bücher sind wie immer frei von DRM und können in den Formaten PDF, ePUB und Mobi heruntergeladen werden. Bisher wurden über 16.500 Bündel für mehr als 220.000 US-Dollar verkauft. Der durchschnittliche Kunde zahlte 13,32 Dollar, die Höchstsumme belief sich auf 150 Dollar. Die Humble-Gemeinschaft hat seit 2010 über 164 Millionen US-Dollar zu Wohltätigkeitszwecken gespendet. Derzeit laufen auf der Webseite insgesamt noch weitere 10 Bundles zu Themen wie VR, Zug-Simulatoren, PC Essentials sowie diverse Spiele-Bündel. Das Bündel zu »Cybersecurity« kann noch für 14 Tage erworben werden.