Software::Desktop::KDE

Gewinner des KDE-Video-Wettbewerbs vorgestellt

Die KDE-Benutzer waren aufgefordert, kurze Promo-Videos für Plasma und die KDE-Anwendungen zu erstellen. Die Gewinner und Nächstplatzierten wurden jetzt vorgestellt.

Am 18. Januar hatte KDE zu einem Video-Wettbewerb aufgerufen . Alle KDE-Begeisterten waren aufgerufen, Videos zu erstellen, die freie Software herausheben. Ein KDE-Bezug sollte allerdings vorhanden sein: Die Videos sollten entweder den KDE-Plasma-Desktop oder die KDE-Anwendungen zum Inhalt haben. Diese beiden Kategorien wurden ausgelobt und es gab auch Preise zu gewinnen. Die Preise wurden zum großen Teil von Tuxedo Computers gestiftet.

Das KDE-Promo-Team, das diesen Wettbewerb ausrichtete, riet den Teilnehmern, kreativ und originell zu sein. Die Videos sollten keine Langweile verbreiten und mit guter Musik unterlegt sein. Einsendeschluss war der 20. Februar. Jetzt hat das Promo-Team die Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben.

Es war der erste Wettbewerb dieser Art für das KDE-Promo-Team und die Organisatoren zeigen sich sehr zufrieden mit dem Zuspruch. Es seien nicht nur einige Videos von hoher Qualität dabei herausgekommen, sondern schon jetzt dürfte der Wettbewerb weitere Aktive für KDE gewonnen haben. Da in alle eingereichten Videos sehr viel Arbeit investiert wurde, war es für die Jury nach ihren Angaben extrem schwer, einen Gewinner zu benennen.

In beiden Kategorien wurden jeweils ein erster Platz und drei weitere Videos, die in die engere Auswahl kamen, ausgezeichnet. In der Kategorie Plasma gewann Skye Fentras mit dem Video »Plasma 2020« (oben zu sehen). An Skye geht der erste Preis, ein Tuxedo Gaming-PC mit Intel Core i7, 16 GB RAM, 250 GB NVMe, 2 TB HDD und einer Nvidia GTX1050Ti Grafikkarte. Auf den weiteren Plätzen folgten »Plasma 5.18 Promo« von KonqiDragon, »This is Plasma« von Nayam Amarshe und »This is Plasma« von Kubee. Die Finalisten erhalten ein Paket mit einer KDE-Baseball-Mütze, einem Plüsch-Tux und anderem.

In der Kategorie »Applikationen« gewann KonqiDragon mit »KDE Applications Promo«, in dem verschiedene KDE-Anwendungen kurz vorgestellt werden. KonqiDragon gewinnt damit eine Tuxedo InfinityBox mit einem Intel Core i3, 16 GB RAM und 250 GB SSD. Auf den Plätzen folgten Katia mit gleich zwei Beiträgen, »Dolphin File Manager« und »Meet KDE Applications« und Tauheedelahee mit »KDE Plasma Applications Promotional Video«. Alle Videos stehen unter freien Lizenzen oder sind gemeinfrei. Sie sind auf Plattformen wie PeerTube, YouTube und Vimeo zu finden und alle in der Ankündigung verlinkt.