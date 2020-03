Hardware::Systeme

Archivista K2 und Everest mit Ryzen 3950x/3990x

Der Schweizer Anbieter Archivista stellt zwei neue Systeme mit AMD Ryzen vor, die mit der freien Linux-Distribution AVMultimedia ausgestattet sind und sehr hohe Rechenleistung bieten. Sie können als Desktop oder Server eingesetzt werden.

Urs Pfister, Archivista GmbH

Die neuen Modelle Archivista K2 und Everest sprengen nach Angaben von Archivista den bisherigen Rahmen der ArchivistaBox-Systeme und werden daher nicht mehr als Box bezeichnet. Das Modell K2 enthält eine Ryzen 3950-CPU mit 16 Kernen bzw. 32 Threads, 128 GB Hauptspeicher, eine 2 TB NVME-Platte sowie zwei Festplatten mit je 14 TB. Damit soll es sechsmal schneller sein als das bisherige Flaggschiff Matterhorn. Archivista Everest dagegen enthält eine Ryzen 3990-CPU mit 64 Kernen bzw. 128 Threads in einem leichtgewichtigen Desktop-Gehäuse. 256 GByte RAM und dieselbe Datenträger-Ausstattung wie beim K2 sind im Grundumfang enthalten. Darüber hinaus kann Archivista Everest auf bis zu zehn NVME-Platten ausgebaut werden. Everest soll rund 18-mal schneller als Matterhorn laufen.

Der Durchsatz der NVME wird mit ca. 4 GB/s angegeben. Bei Everest lassen sich bis zu fünf NVMEs als RAID 1 zusammen betreiben, was bis zu 20 GB/s Durchsatz ergeben soll. Als Grafikkarte ist eine Radeon RX580 mit 8 GB RAM verbaut. Beide Systeme sieht der Hersteller damit bestens geeignet für anspruchsvolle multimediale Produktionen mit 4K oder das Rendern von 3D-Animationen mit Blender. Sie können zwar auch für Dokumentenverwaltung, Scannen/Texterkennung und Virtualisierung - die traditionellen Schwerpunkte von Archivista - eingesetzt werden, doch um ausschließlich diese Aufgaben zu übernehmen, sind sie in vielen Umgebungen überdimensioniert. Die Archivierungslösung »PilatusV« ist dennoch mit an Bord.

Das Modell Archivista K2 ist für 7990 sFr. erhältlich, bei Archivista Everest sind es 14990 sFr. Zu beiden Modellen gibt es optional Business-Support mit 8 Stunden Reaktionszeit. Grundlage für Archivista K2 und Everest bildet die freie Linux-Distribution AVMultiemdia. Neu bei AVMultimedia im Vergleich zur letzten Version sind die Unterstützung für das Booten von der NVME, Kdenlive 19.12.2c sowie der Linux-Kernel 5.4.22.