Fedora startet Entwicklung von DNF 5

Red Hats RPM-Paketmanagement-System DNF startet die Entwicklung zu Version 5. Besonderes Augenmerk liegt unter anderem auf einer neuen Schnittstelle für grafische Paketmanager, da die Entwicklung von PackageKit beendet wurde.

DNF, oder auch Dandified Yum ist ein Fork von Yum, der diesen mit Fedora 22 ablöste. Seither wurden vier Hauptversionen von DNF veröffentlicht, aktuell ist Version 4.2.11. Die Planung für DNF 5 steht, und demnach soll für Entwickler und frühe Tester im COPR von Fedora 33 ab dem Herbst ein Modularity Stream der neuen Version zur Verfügung stehen. Eine stabile Version ist für Fedora 34 im nächsten Frühjahr angedacht. Das teilte Red-Hat-Entwickler Daniel March jetzt in der Ankündigung mit.

Laut March wurde in den letzten Jahren viel überflüssiger Code aus dem gesamten DNF-Stack entfernt. Jetzt sei aber der Punkt erreicht, an dem weitere Konsolidierung nicht mehr möglich ist, ohne die API/ABI zu brechen. Seit Richard Hughes vor rund einem Jahr PackageKit für tot erklärte, ist auch die API in libdnf nicht mehr ohne größere Änderungen in PackageKit stabil zu halten.

Bei der Planung von DNF 5 spielten Beständigkeit, gute Dokumentation und ein Augenmerk auf die Anwendbarkeit die Hauptrolle. Der bestehende DNF-4-Stack bleibt in den aktuellen Fedora-Versionen und bei Red Hat Enterprise Linux 8 unverändert und wird weiterhin im DNF-4-Master-Zweig auf GitHub gepflegt. PackageKit und RPM-Ostree setzen weiterhin auf die libdnf-Bibliothek von DNF 4.

Die zugrundeliegende Logik soll von Python in eine C++-API verlagert werden, um sicherzustellen, dass alle Paketmanager unter Fedora und Red Hat identisch arbeiten. Die bisherige Hawkey Python-API wird zugunsten der libdnf Python-API aufgegeben. Um weiterhin eine stabile Schnittstelle zu grafischen Anwendungen bereitzustellen, soll PackageKit von einem neuen D-Bus-Dienst abgelöst werden. Erste Snapshots werden im COPR im Mai erwartet.