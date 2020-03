Gemeinschaft::Organisationen

Ratschläge der Apache Software Foundation zu COVID-19

Die Apache Software Foundation hat Ratschläge und Verhaltensmaßregeln veröffentlicht, wie sich Mitglieder der Organisation vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen können.

Apache Software Foundation

Die Apache Software Foundation (ASF) ist eine weltumspannende Organisation mit Entwicklern und anderen Beitragenden auf allen Kontinenten. Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus hat die Organisation in ihrem Blog jetzt Empfehlungen veröffentlicht , um die weitere Verbreitung des Virus nicht zusätzlich zu unterstützen und die Mitglieder vor Ansteckung zu bewahren. Dabei richtet sich die ASF nach den aktuellen Veröffentlichungen der WHO und des »US Centers for Disease Control«.

Die ASF empfiehlt deshalb ab sofort nachdrücklich, alle Reisen im Zusammenhang mit offiziellen ASF-Geschäften und -Veranstaltungen bis Mai 2020 auszusetzen. Danach soll die Situation neu bewertet und die Sperrfrist nötigenfalls an die Gegebenheiten angepasst werden. Dies gilt auch für offizielle Apache-Konferenzen, einschließlich der Apache-Roadshows in Washington DC am 25. März und in Chicago am 18. und 19. Mai.

Wenn Reisen unumgänglich sind, sollten die Reisehinweise der oben genannten Organisationen beachtet werden. Da E-Mail die wichtigste Kommunikationsmethode der ASF ist, werden keine nennenswerten Störungen der operativen Geschäfte der ASF oder der Apache-Projekte und ihrer Gemeinschaften erwartet. Wenn möglich, sollten diejenigen, die persönliche Versammlungen organisieren, in Erwägung ziehen, stattdessen virtuelle Veranstaltungen abzuhalten oder die persönlichen Treffen zunächst zu verschieben, anstatt sie abzusagen.

Arbeiten von zu Hause ist das Gebot der Stunde. Wem dies nicht möglich ist, der soll sich nach den allgemeinen Verhaltensregeln richten, die von den Gesundheitsämtern herausgegeben werden. Die ASF wird die Situation im Auge behalten und ihre Empfehlungen zeitnah an neue Entwicklungen anpassen.