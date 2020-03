Gemeinschaft::Konferenzen

Chemnitzer Linux-Tage abgesagt

Die Chemnitzer Linux-Tage am kommenden Wochenende wurden aufgrund der aktuellen Entwicklungen bzgl. COVID-19/Corona kurzfristig abgesagt.

cemnitzer.linux-tage.de Chemnitzer Linux-Tage 2020

Die Chemnitzer Linux-Tage werden entgegen des bisherigen Plans nicht an diesem Wochenende stattfinden . Das gab das Team bekannt. Demnach haben die Organisatoren von den Gesundheitsbehörden die Empfehlung erhalten, die Veranstaltung am kommenden Wochenende nicht durchzuführen. »Gemeinsam mit der Universitätsleitung sind wir zu dem Entschluss gekommen, dieser Empfehlung zu folgen«, so das Statement. »Wir bedauern es sehr, dass wir diese Entscheidung so kurzfristig treffen müssen. Im Anbetracht der aktuellen Empfehlungslage wäre es jedoch unverantwortlich, am geplanten Termin festzuhalten«.

Seit 1999 bieten die Chemnitzer Linux-Tage ein Forum für alle Linux-Interessierten. Von einer eintägigen Veranstaltung mit Live-Installationen und einer Handvoll Referenten ist die Veranstaltung mittlerweile auf ein komplettes Wochenende mit zahlreichen Vorträgen und einem Begleitprogramm angewachsen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stehen sollte das Thema »Mach es einfach!«.

Für die Organisatoren, die Vortragenden aber auch für die Besucher dürfte die Absage der Chemnitzer Linux-Tage schmerzlich sein. Die meisten Vorbereitungen und Vorträge dürften Anbetracht der kurzfristigen Absage bereits fertig sein. Ob die Veranstaltung zu einem anderen Termin abgehalten wird, steht noch nicht fest.

Die zunehmende Ausbreitung von COVID-19/Corona hat auch Auswirkungen auf andere Linux-Veranstaltungen und führte unter anderem zu Änderungen bei der diesjährigen Susecon und des Red Hat Summit. Beide Veranstaltungen werden in diesem Jahr nur noch in einer »digitalen Form« stattfinden. Doch auch andere Konferenzen sind von der neuartigen Krankheit nicht verschont geblieben. In Berlin ist die Tourismusmesse ITB abgesagt worden, in München die Handwerksmesse IHM und Leipzig sagt die Buchmesse ab. Die weltgrößte Industrieschau »Hannover Messe« findet zudem wegen der Corona-Epidemie später statt.