Ubuntu 20.04 LTS baut ZFS-Unterstützung weiter aus

Ubuntu 20.04 LTS »Focal Fossa« wird am 23. April erwartet. Es baut die ZFS-Unterstützung aus, bleibt aber weiterhin experimentell.

Ferdinand Thommes ZFS noch experimentell

Mit Ubuntu 19.10 »Eoman Ermine« bot Canonical erstmals Unterstützung für ZFS on Root direkt im Installer an. Die Funktionalität war sehr eingeschränkt, aber wer ZFS im Terminal bedienen kann, konnte einen ersten Eindruck gewinnen. Snapshots erstellen und zurückrollen funktionierte per Kommandozeile. Das für die Verwaltung von ZFS unter Ubuntu entwickelte Verwaltungsprogramm Zsys war noch nicht vorinstalliert. Seitdem wurde viel Entwicklerarbeit in Zsys gesteckt, es steht in den täglich erstellten Abbildern derzeit bei Version 0.41, ist dabei aber noch bei Weitem nicht vollständig.

ZFS belegt bei Ubuntu 20.04 LTS immer noch die gesamte Festplatte. Wer bei der Installation die experimentelle Option für ZFS außer Acht lässt, erhält aber ein ganz normales Ubuntu. Wird die Option gewählt, gehen alle Daten auf der Platte verloren und das Dateisystem wird in rund 20 Datasets unterteilt. Zudem erhält ZFS bei Ubuntu 20.04 LTS einen Hook für APT, der bei jeder Aktion mit dem Paketmanager-Frontend einen Snapshot erstellt, der das System, oder genauer gesagt das betroffene Dataset auf den vorherigen Zustand zurückrollt.

Ferdinand Thommes Snapshots liegen im versteckten .zfs/snapshots

Noch verhindert allerdings eine zeitliche Einschränkung, dass das öfter als alle 20 Minuten passiert. Vermutlich wollen die Entwickler damit verhindern, das zu viele derzeit noch mit kryptischen Namen versehene Snapshots das System unübersichtlich machen. Was bisher völlig fehlt, ist eine einfache Möglichkeit, Snapshots zurückzurollen, sowie eine Verwaltung, die Snapshots nach vom Anwender festzulegenden Kriterien wieder entfernt. Bleibt abzuwarten, was die Entwickler bis zur Betaversion am 2. April noch glätten können. Experimentell wird ZFS in Ubuntu 20.04 LTS auf jeden Fall bleiben. Die stabile Veröffentlichung ist für den 23. April geplant.