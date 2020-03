Software::Distributionen::BSD

TrueNAS soll nach Debian 11 portiert werden

Die Firma iXsystems plant die Portierung ihrer zusammengeführten BSD-Distribution TrueNAS auf verschiedene andere Plattformen. Zunächst ist dabei Debian 11 »Bullseye« im Fokus.

iXsystems

Die Firma iXsystems, bekannter Hersteller von NAS-Hardware, richtet bereits seit einigen Jahren das Portfolio seiner BSD-Distributionen neu aus. Aus PC-BSD wurde TrueOS mit erweiterter Ausrichtung auf Desktop-Anwender. Da es bereits eine Server-Variante dieses Namens gab, wurde aus TrueOS in der Folge Project Trident. Mittlerweile hat Project Trident das BSD-Lager verlassen und wurde kürzlich erstmals auf der Basis von Void Linux veröffentlicht

Nicht weniger turbulent geht es gerade bei den ebenfalls von iXsystems herausgegebenen Distributionen FreeNAS beziehungsweise TrueNAS zu. FreeNAS ist eine freie NAS-Distribution, deren kommerzieller Ableger den Namen TrueNAS trägt. In der im Jahresverlauf anstehenden Version 12.0 sollen beide mit einer gemeinsamen Codebasis veröffentlicht werden. Das geht aus einem aktuellen Blog-Beitrag hervor. Bereits seit Version 11.3 ist die Funktionalität und damit auch der Löwenanteil des Codes angeglichen. Mit Version 12.0 soll es nur noch ein Abbild geben, das aus einem gemeinsamen Repositorium erstellt wird und die freie Version sowie die Unternehmensvariante enthält. Der neue gemeinsame Name TrueNAS trennt die Varianten in das freie TrueNAS Core und dessen kommerzielle Schwester TrueNAS Enterprise. Für Anwender von FreeNAS wird sich außer dem Namen nichts ändern.

Zu den weiteren Plänen für das Jahr 2020 gehört auch die Unterstützung weiterer Plattformen abseits von BSD. Dabei soll Middleware und UI portiert werden, um künftig weitere Produkte zu ermöglichen. Derzeit fokussieren sich die Entwickler auf die nächste stabile Debian-Version 11 »Bullseye«. Auf die Frage eines Anwenders, ob dies bedeute, das künftig TrueNAS unter Debian mit ZFS laufen könnte, war die Antwort ein schmunzelndes »Vielleicht«.