Software::Distributionen::Debian

SparkyLinux 2020.03 aktualisiert das System

Mit SparkyLinux 2020.03 haben die Entwickler der auf Debian aufbauenden Distribution das System aktualisiert. Neu sind neben Aktualisierungen der Software unter anderem der Wechsel des Unterbaus auf den aktuellen Stand von Debian 11 »Bullseye«.

SparkyLinux SparkyLinux (Version 2019.09)

Wie die Entwickler von SparkyLinux bekannt gaben, steht eine neue Version der Distribution bereit. Version 2020.03 »Po Tolo« aktualisiert die Basis und setzt ab sofort auf Debian 11 »Bullseye«. Damit installieren die Entwickler mit der Version einen stabilisierten Unterbau, der durch die Debian-Entwickler gepflegt wird und im Zuge der kommenden Freigabe von Debian 11 zusehens stabilisiert wird. Die eingebundenen Repositorien sind dabei von Ende der vergangenen Woche und der eingesetzte Kernel trägt die Versionsnummer 5.4.19. Weitere Kernelversionen können direkt aus dem Repositorium der Distribution bezogen werden. Ebenfalls neu ist der Installer, der ab sofort auf Calamares 3.2.20 aufsetzt.

Die Systemänderungen der aktuellen Version umfassen diverse Anpassungen an der Basis und des Desktops. Unter anderem wurden qCamera durch Cheese und Vokoscreen durch Vokoscreen-NG ersetzt. LibreOffice findet sich in der Version 6.4.1.2, Mozilla Firefox in 73.0.1 und Mozilla Thunderbird in 68.5.0 wider. Neben GCC 9 finden sich zudem GCC 10 im Lieferumfang von Sparky. Radiotray und imagemagic wurden dagegen aus der Distribution entfernt.

SparkyLinux ist eine freie, auf Debian aufsetzende Distribution, die vor allem Heimnutzer fokussiert und durch eine einfache Bedienung, ihren Funktionsumfang und die Schnelligkeit überzeugen will. Das System wird im Zuge eines »Rolling Release«-Konzepts oder im Zuge von stabilen Freigaben entwickelt und bietet diverse Desktops und eigene Administrationswerkzeuge.