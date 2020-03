Gemeinschaft::Organisationen

Humble Book Bundle »Coding Starter Kit«

Unter dem Stichwort »Coding Starter Kit« bietet das Humble-Bundle-Team noch für 20 Tage bis zu 16 digitale Bücher aus dem Verlag No Starch Press für kleines Geld an.

No Starch Press Coding Starter Kit

Dieses neue Bücherbündel vom Humble-Bundle-Team kommt gerade zur rechten Zeit, um Kindern, die derzeit nicht zur Schule gehen dürfen, sinnvoll die Zeit zu vertreiben. Aber auch Erwachsene, die schon immer einen einfachen Zugang zum Programmieren gesucht haben, könnten hier fündig werden.

Das Bündel bietet insgesamt 16 Bücher des Verlags No Starch Press, die einen spielerischen Lernansatz verfolgen und wie üblich in drei Preiskategorien aufgeteilt sind. Der normale Verkaufspreis des Bündels liegt bei 319 US-Dollar. Für einen US-Dollar oder mehr können sechs Bücher freigeschaltet werden. Vier davon beschäftigen sich mit der für Kinder ausgelegten Programmiersprache Scratch. Ein weiteres Buch vermittelt das Wissen zum Erstellen von Webseiten in Comic-Form, während das sechste Buch in Form einer Abenteuererzählung die Geschichte der Computerwissenschaften erforscht.

Für sieben US-Dollar mehr wandern weitere fünf Bücher ins Paket. Dabei geht es um Elektronik für Kinder und um das Verstehen von Stromkreisen. In einem weiteren Buch werden unter dem Stichwort »Mad Scientist« 30 Elektronikprojekte für Kinder vorgestellt, die mit dem von der BBC initiierten Einplatinencomputer micro:bit erarbeitet wurden. Darüber hinaus kann man in diesem Bündel Robotik mit dem Raspberry Pi lernen oder spielerisch in JavaScript eintauchen. Weitere fünf Titel gesellen sich für mindestens 13,50 US-Dollar hinzu. Dabei geht es viermal um das Erlenen von Python und einmal um Programmieren mit Minecraft.

Alle Bücher sind wie immer frei von DRM und können in den Formaten PDF, ePUB und Mobi heruntergeladen werden. Bisher wurden fast 2.000 Bündel für rund 22.0000 Dollar verkauft. Der durchschnittliche Kunde zahlte 11,24 Dollar, die Höchstsumme belief sich auf 131,00 Dollar. Die Humble-Gemeinschaft hat seit 2010 über 164 Millionen US-Dollar zu Wohltätigkeitszwecken gespendet. Derzeit laufen auf der Webseite insgesamt noch weitere 11 Bundles zu Themen wie Programmjkierung, Dr. Who, Manga sowie diverse Spiele-Bündel. Das Bündel »Coding Starter Kit« kann noch für 20 Tage erworben werden. Die Käufer können die Verteilung ihres gezahlten Betrags zwischen Verlag, Humble Bundle und den jeweiligen Wohltätigkeitsorganisationen selbst bestimmen. Bei der aktuellen Buchreihe werden die Scratch Foundation und der gemeinnützige Verlag No Starch Press bedacht.