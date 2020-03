Publikationen

Humble Bundle »Software Development by O'Reilly« gestartet

Das Humble Bundle-Team hat ein weiteres Book-Bundle veröffentlicht. Bis zu 15 englischsprachige Bücher aus dem Verlag O'Reilly, die sich mit aktueller Software-Entwicklung befassen, können in digitaler Form erworben werden. Wie gewohnt können Käufer dabei selbst entscheiden, wie viel ihnen ein Buchpaket wert ist und wie ihr Geld verteilt wird.

humblebundle.com Humble Book Bundle: Software Development by O'Reilly

Im » Humble Bundle Software Development by O'Reilly « werden erneut eine Reihe von Büchern angeboten, wie bereits bei zahlreichen Bundles zuvor. Der Mindestpreis beträgt dieses Mal einen US-Dollar. Wer mindestens diesen Betrag investiert, erhält fünf Bücher aus dem Verlag O'Reilly, die sich mit generellen Software-Entwicklungsthemen befassen. Dabei geht es um allgemeine Methoden, Entwurfsmuster, lesbaren Code und Algorithmen. Die Titel sind »Technology Strategy Patterns«, »Apprenticeship Patterns«, »97 Things Every Programmer Should Know«, »The Art of Readable Code« und »Algorithms in a Nutshell«.

Dem Muster von früheren Bundles folgend gibt es zwei weitere Preisstufen. Wer mindestens 7 US-Dollar investiert, erhält weitere fünf Bücher, die sich teils mit allgemeinen, teils auch spezielleren Themen beschäftigen: »Test-Driven Development with Python«, »Introduction to Machine Learning with Python«, »Becoming a Better Programmer«, »Regular Expressions Cookbook« und »Head First Agile«. Ab 13 US-Dollar kommen fünf weitere Titel hinzu: »Learning CoreDNS«, »Programming Quantum Computing«, »Cloud Native«, »Real-World Software Development« und »Head First Design Patterns«. Der reguläre Preis für alle 15 Bücher liegt bei bis zu 670 US-Dollar.

Alle Bücher können nach demselben Muster wie die früheren Pakete gekauft werden. So können die Interessenten beim Kauf entscheiden, wie viel sie zahlen und wie ihr Geld zwischen dem Verlag, Humble Bundle und einer gemeinnützigen Organisation aufgeteilt wird. Die unterstützte Organisation ist dieses Mal Code for America, die Software für Behörden entwickelt, die dem Gemeinwohl dient. Bezahlt wird via Amazon, Kreditkarte oder Paypal.

Die E-Books des »Humble Bundle Software Development by O'Reilly« sind in verschiedenen Formaten erhältlich. Wie üblich können Käufer, die die Bücher verschenken möchten, einen Geschenklink erhalten. Das Bundle ist noch fast drei Wochen lang erhältlich.