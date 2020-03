Software::Multimedia

Ardour 6.0 in erster Testversion verfügbar

Nach zweieinhalbjähriger Entwicklungszeit steht nun die erste Vorabversion von Ardour 6.0 zum Test bereit. Die neue Version bringt erhebliche Umbauten der Architektur, weshalb die Benutzer aufgerufen sind, die Neuerungen vorab zu testen.

ardour.org Oberfläche von Ardour

Ardour ist eine mehrspurige Digital Audio Workstation (DAW) für Linux und weitere Betriebssysteme, die unter den Bedingungen der GNU General Public License (GNU GPL) vertrieben wird. Die Anwendung wird mittlerweile seit über zehn Jahren entwickelt und wurde größtenteils in C++ implementiert. Ardour setzt, wie viele professionelle Audio-Anwendungen unter Linux, auf das Jack Audio Connection Kit auf, das vom selben Autor gestartet wurde, und unterstützt neben der Bearbeitung von Audio seit der Version 3.2 auch die Handhabung von Video-Quellen. Seit der dritten Generation unterstützt Ardour zudem die Einbindung von MIDI-Spuren und seit der vierten Generation wurde die zwingende Abhängigkeit zu JACK aufgehoben. Zudem wurde die Software hinsichtlich der Arbeitsspeichernutzung optimiert.

Mit der nun angekündigten neuen Generation wird Ardour teils drastische Änderungen erfahren. Unter anderem haben die Entwickler die Abarbeitung der Queues überarbeitet und alle Aufrufe von Locks befreit. Zudem haben die Entwickler den Datenfluss innerhalb der Anwendung optimiert und beschleunigt. Ferner wurde der komplette Start der Anwendung aufgeräumt und für die Entwickler logischer gestaltet. »Obwohl der Startvorgang mit dem für 4.x und 5.x identisch sein sollte, ist er intern jetzt viel sauberer und verständlicher, was zukünftige Änderungen wieder erleichtert«, so die frühere Begründung der Entwickler.

Weitere Neuerungen finden sich beim Umgang mit MIDI-Daten. Für die Wiedergabe werden künftig intern weniger Ressourcen reserviert, was den Speicherverbrauch und die Geschwindigkeit erheblich verbessern sollte. Ebenfalls neu ist die überarbeitete Handhabung von Ereignissen in der Anwendung, was sich in vielen Bereichen niederschlagen soll. Eine der sichtbareren Neuerungen stellt die verbesserte Handhabung von Erweiterungen dar.

Wie die Entwickler schreiben, steht nun mit der ersten Testversion eine für interessierte Nutzer freigegebene Version bereit, die nach einer Stabilisierung in der finalen Version 6.0 münden soll. Ardour 6.0-pre1 läutet dementsprechend eine Testphase ein, in der die letzten Fehler und Ungereimtheiten korrigiert werden sollen. Wie die Entwickler schreiben, ist diese Version deshalb als ein »Call for Testing« zu verstehen und richtet sich explizit nicht an Distributoren. »Erstellt einige Sitzungen. Macht das Zeug, das ihr immer macht. Übt euren Workflow aus. Und wenn ihr Probleme findet, melden diese im Bug-Tracker«, so der Aufruf.