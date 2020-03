Software::Distributionen

AntiX 19.2 freigegeben

Das Team der leichtgewichtigen Distribution AntiX hat Version 19.2 der Distribution freigegeben. Neben SysVinit stehen nun auch Abbilder mit Runit als Init-System zur Verfügung.

AntiX AntiX-19.2

Das bereits seit 2007 entwickelte AntiX ist eine Linux-Distribution, die ursprünglich auf der auf Debian Stable basierten Distribution Mepis aufsetzte. AntiX ersetzte die bei MEPIS verwendete KDE-Desktop-Umgebung mit den Fenstermanagern Fluxbox und IceWM, um auch auf älterer Hardware nutzbar zu sein. Mit der Einführung von Systemd bei Debian entschlossen sich die Macher, weiterhin auf SysVinit zu setzen.

AntiX 19.2 auf der Basis von Debian »Buster« wird in den vier Varianten Full, Base, Core und Net ausgeliefert. Dabei bieten Full mit rund 1,1 GByte und Base mit rund 700 MByte jeweils die vier Fenstermanager IceWM, Fluxbox, JWM und Herbstluftwm. Bei der Full-Variante kommt dazu noch LibreOffice 6.4.1. AntiX-Core begnügt sich mit 350 MByte, verzichtet auf einen X-Server und ist somit für die Nutzung im Terminal gedacht. Weder UEFI noch Verschlüsselung werden dabei unterstützt. Als vierte Variante bietet AntiX-Net mit nur 162 MByte nur die Grundlagen, um eine Netzverbindung herzustellen und lässt dem Anwender völlig freie Hand bei der Wahl der zu installierenden Komponenten.

AntiX verzichtet auf Systemd und bietet weiterhin SysVinit als Init-System an. Mit AntiX 19.2 kommt mit Runit eine Alternative hinzu, die von Debian Unstable rückportiert wurde und auf separaten Abbildern vertrieben wird. Der CLI-Installer wurde überarbeitet, neben Connman steht zum Aufsetzen des Netzwerks auch Ceni zur Verfügung. Die verschiedenen Ausführungen mit SysVinit als Init-System sind auf den Spiegelservern des Projekts zu finden, Abbilder mit Runit stehen bei SourceForge zum Download bereit. Alle Abbilder sind sowohl in 32 als auch in 64 Bit verfügbar. Neben den Abbildern auf der Basis von Debian Stable werden auch solche mit Snapshots von Debian Unstable angeboten.