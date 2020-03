Gesellschaft::Politik/Recht

WireGuard erreicht Version 1.0.0

Zugleich mit der Freigabe von Kernel 5.6 und der einhergehenden Aufnahme von WireGuard wurde die VPN-Softwarelösung in der Version 1.0.0 veröffentlicht.

WireGuard

Die von Jason A. Donenfeld ersonnene Softwareanwendung und ein Protokoll » WireGuard « implementiert VPN-Techniken, um sichere Point-to-Point-Verbindungen zu erstellen. Das System wird – je nach Implementierung - als ein Modul in den Linux-Kernel eingebunden und verspricht gegenüber etablierten Anwendungen wie beispielsweise IPsec und OpenVPN nicht nur eine Steigerung der Geschwindigkeit, sondern auch eine Minimierung des Einrichtungsaufwands. Die Implementierung ist relativ klein und gut verständlich, weshalb sie auch von anderen Entwicklern wie beispielsweise von Linus Torvalds favorisiert wird.

Eine Aufnahme in den Kernel blieb WireGuard allerdings lange Zeit verwehrt. Bereits im Oktober 2017 hatte sich Greg Kroah-Hartman anlässlich eines öffentlichen Code-Reviews von WireGuard lobend über die Software geäußert und eine Aufnahme in den Mainline-Kernel in Aussicht gestellt. Doch es sollte noch weitere zweieinhalb Jahre dauern, bis die Inklusion vollzogen werden konnte. Grund dafür waren unter anderem Einwände diverser Entwickler gegen einige Elemente der neuen Zinc-Kryptographie-Implementierung. Donenfeld überarbeitete deshalb die Software etliche Male und reichte immer wieder Änderungen ein.

Mit der nun erfolgten Aufnahme in den Kernel 5.6 endet für WireGuard eine lange Reise. »Die letzten Wochen der 5.6 Entwicklung und Stabilisierung waren aufregend, da unsere Codebasis einem schnellen Sicherheitsaudit unterzogen wurde und Einige echte Fortschritte in Bezug auf die Einbindung in Distributionen stattgefunden haben«, so Donenfeld Anfang der Woche in seiner Mail an die LKML. So werden nun sukzessive alle bekannten Distributionen mit Aktualisierungen des Kernels versorgt, sodass auch WireGuard automatisch in eine breitere Verbreitung findet.

Resultierend aus den Entwicklungen der letzten Wochen, scheint für Donenfeld die Sachlage nun klar zu sein - WireGuard sei den Kinderschuhen entwachsen und als stabil zu bezeichnen. All jene, die Bedenken hinsichtlich der Stabilität hatten, können nun Wireguard nutzen. Um diesen Zustand auch für die Anwender kenntlich zu machen, hat Donenfeld deshalb die Software in der Version 1.0.0 veröffentlicht.