Software::Datenbanken

MariaDB stellt SkySQL vor

Die MariaDB Corporation hat die Verfügbarkeit von MariaDB SkySQL bekannt gegeben. SkySQL ist eine Datenbank-as-a-Service (»DBaaS«), die die Leistungsfähigkeit von MariaDB für Transaktionen, Analysen oder hybride Arbeitslasten in der Cloud bieten soll.

MariaDB

Mit SkySQL baut MariaDB eine neue Cloud-Datenbank auf, die die Kundenanforderungen hinsichtlich des erweiterten Funktionsumfangs in einer verteilten Umgebung gerecht werden soll. So soll die gestern vorgestellte Lösung unter anderem die höchsten Standards bei Hochverfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit erfüllen. Das beinhaltet unter anderem die Unterstützung für Failover über mehrere Zonen, Selbstheilung, Leselastausgleich, transparente Lese-/Schreibaufteilung, IP-Whitelisting und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. »SkySQL ist die einzige DBaaS auf Basis des MariaDB Enterprise Servers, der hinsichtlich Stabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit über den beliebten MariaDB Community Server hinausreicht«, so die Eigenbeschreibung.

SkySQL setzt auf eine Architektur, die Kubernetes für die Container-Orchestrierung, ServiceNow für Inventarisierung, Konfiguration und Workflow-Management sowie Prometheus und Grafana für die Echtzeit-Überwachung und Visualisierung nutzt. Die Cloud-Umgebung wurde für Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Implementierungen entwickelt, sodass Kunden die Möglichkeit haben, die Cloud-Infrastruktur ihrer Wahl zu nutzen, anstatt sich an das Ökosystem eines öffentlichen Cloud-Anbieters zu binden. MariaDB bietet die Unterstützung durch Cloud-Datenbankadministratoren (DBAs) an. Damit erhalten die Kunden die Möglichkeit, Aufgaben auszulagern, die nicht automatisierbar sind.

Der Zugang zu SkySQL ist jetzt unter mariadb.com/skylaunch verfügbar. Die Bereitstellung einer Datenbank mit SkySQL erfolgt in drei Schritten: Der Anwender erstellt ein Konto, wählt eine Arbeitslast (Transaktionen, Analysen oder intelligente Transaktionen) mit den entsprechenden Konfigurationsparametern aus und startet den Datenbankdienst. SkySQL wird mit einer Unternehmensdokumentation, einem Support-Portal mit häufig gestellten Fragen sowie Anleitungen und Tutorials für den Einstieg geliefert. Entwickler können über GitHub auf Beispielanwendungen zugreifen, die auf SkySQL aufbauen. Weitere Informationen liefert das Unternehmen in einem Webseminar.