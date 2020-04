Do, 2. April 2020, 10:21

»The Humble Conquer COVID-19 Bundle« vorgestellt

Das Humble-Bundle-Team hat ein neues Paket erstellt. Unter dem Titel »The Humble Conquer COVID-19 Bundle« finden sich 45 Spiele, wovon zahlreiche auch unter Linux verfügbar sind, sowie weitere 24 Bücher zu verschiedenen Themen. Im Gegensatz zu vorherigen Aktionen liegt der Preis des Pakets bei mindestens 28 US-Dollar und der komplette Erlös soll gespendet werden.

Im » Humble Conquer COVID-19 Bundle « finden sich dieses Mal Spiele verschiedener Hersteller und Gattungen. Insgesamt umfasst das neue Bündel der Humble-Macher 45 Spiele, wovon mindestens 11 nativ unter Linux verfügbar sind. Zu den unter Linux verfügbaren Titeln gehören »Undertale«, »Hollow Knight«, »Wizard of Legend«, »Superhot«, »Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered«, »This is the Police«, »The Jackbox Party Pack 2«, »Party Hard«, »Europa Universalis IV«, »Psychonauts« und »Broken Age«. Zahlreiche weitere Spiele lassen sich zudem entweder mittels Proton oder Wine auch unter dem freien Betriebssystem starten. Ebenfalls mit im Paket enthalten sind 24 Bücher und zwei Audiobooks zu verschiedenen Themen.

Im Gegensatz zu den regulären Aktionen liegt der Startpreis nicht mehr bei einem US-Dollar, sondern beträgt mindestens 28 US-Dollar. Eine weitere Neuerung des Bundles stellt die Tatsache dar, dass der komplette Erlös gespendet wird und in gleichen Teilen an Direct Relief, das International Rescue Committee (IRC), Ärzte ohne Grenzen und Partners In Health. Wie die Initiatoren schrieben, sollen die Mittel dort für humanitäre Zwecke bei der Bekämpfung von COVID-19 zugutekommen.

Wie immer erhalten die Spieler beim Erwerb eines Pakets einen Schlüssel, den sie entweder auf der Spieleplattform Steam aktivieren müssen oder aber direkt auf »Humble-Bundle« einlösen. Je nach Spiel und Einlösung können die Titel dann DRM-frei sein. Bezahlt wird via Amazon, Kreditkarte oder Paypal. Der Gesamtwert der Spiele liegt laut Aussage der Organisatoren bei über 1000 US-Dollar. »The Humble Conquer COVID-19 Bundle« ist noch fünf Tage gültig.