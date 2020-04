Software::Distributionen

Lin-HaBu 20.1 veröffentlicht

Die MC Richter GbR hat Version 20.1 ihrer Buchhaltungssoftware Lin-HaBu, Mac-HaBu und WinHaBu veröffentlicht. Die Buchhaltungssoftware ist für Linux, macOS und Windows erhältlich und unterstützt in der neuen Version unter anderem Numbers von Apple.

Mirko Lindner Lin-HaBu in der Version 16

Lin-HaBu wird seit 2006 von dem Bensheimer Unternehmen Manfred und Claudia Richter GbR entwickelt. Den Grundstein für die Software legte das Buchhaltungsprogramm Mac-HaBu, das ursprünglich für den Privatgebrauch entwickelt wurde. Mittlerweile ist die Buchhaltungssoftware für Linux, Mac OS X und Windows erhältlich und richtet sich an Privathaushalte, Selbstständige, Freiberufler, Vereine und kleine bis mittlere Firmen.

Lin-HaBu in der neuen Version 20.1 bringt diverse Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Ab der aktuellen Version wird unter anderem neben den bestehenden Import- und Exportformaten auch Numbers von Apple unterstützt. Die von Datev definierten Steuerschlüssel können jetzt zusätzlich verwaltet werden. In bestimmten Fällen ist das für die Übertragung mittels Datev-Schnittstelle notwendig. Zusätzlich haben die Entwickler eine Reihe von Fehlern behoben. Auch gibt es an vielen Stellen Optimierungen in der Bedienung.

Die Versionen für die unterschiedlichen Betriebssysteme sind untereinander kompatibel, sodass Buchhaltungen auch einen Wechsel des Betriebssystems klaglos überstehen. Lin-HaBu und die Schwesterprogramme Mac-HaBu und Win-HaBu sind in den Varianten Bronze, Silber, Gold und Platin erhältlich, welche verschiedene Leistungen und Funktionen mitbringen. BuchhaltungsEinsteigern greift die Mc Richter GbR auf Wunsch mit sogenannten Sorglos-Paketen unter die Arme, in denen das Unternehmen die Anwender bei der Einrichtung des Systems begleitet und durch eine bedarfsorientierte Fernschulung unterrichtet.

Die Preise für Lin/Mac/Win-HaBu reichen von 40 Euro für die Bronze- und enden bei 250 Euro für die Platin-Variante. Alle HaBu-Varianten können von der Webseite der MC Richter GbR in einer Demo-Version heruntergeladen werden.