Tails 4.5 schließt kritische Sicherheitslücken

Die Anonymisierungs-Distribution Tails wurde in der Version 4.5 veröffentlicht. Die neue Version schließt Sicherheitslücken aus Tails 4.4.1 und aktualisiert den Tor Browser.

Tails steht für »The Amnesic Incognito Live System« und bedient sich zur Anonymisierung des Tor-Netzwerks, durch dessen Knotenrechner der Netzwerkverkehr geleitet wird. Es ist als Live-System für die Verwendung auf USB-Sticks oder DVDs ausgelegt und spezialisiert sich auf Anonymität und die Wahrung der Privatsphäre seiner Anwender. Als Basis für Tails 4.5 dient Debian 10.3 »Buster«.

Während Tails 4.4.1 eine eingeschobene Ausgabe zur dringlichen Beseitigung von Sicherheitslücken in Tor und Tor Browser war, stellt Tails 4.5 eine reguläre Veröffentlichung dar. Eine Neuerung ist die in Debian 10 integrierte Möglichkeit, auf Rechnern mit aktiviertem Secure Boot zu starten. Mit dem Update zu Tor Browser 9.0.9 werden unter anderem die beiden kritischen Sicherheitslücken abgedeckt, die mit Firefox 74.0.1 geschlossen wurden. Diese »Use-after-free«-Lücken werden bereits aktiv ausgenutzt, was eine zeitnahe Aktualisierung notwendig macht.

Für Tails 4.5 werden keine spezifischen Probleme ausgewiesen, es gibt lediglich den üblichen Hinweis auf bereits länger bestehende Probleme, etwa mit bestimmten Hardware-Komponenten. Automatische Upgrades für den Umstieg auf 4.5 sind von 4.2, 4.2.2, 4.3, 4.4 und 4.4.1 möglich. Anwender älterer Versionen müssen manuell aktualisieren.

Die Veröffentlichung von Tails 4.6 ist für den 5. Mai vorgesehen, die Roadmap weist weitere Ziele für die nähere Zukunft aus. Dabei stehen unter anderem Verbesserungen bei der Dokumentation, die Entwicklung robusterer Methoden zur Aktualisierung, der Umstieg auf Wayland, Sandboxing per Flatpak und die Nutzung reproduzierbarer Builds auf dem Zettel der Entwickler.