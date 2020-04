Do, 9. April 2020, 14:05

Software::Entwicklung

Qt stellt Roadmap für 2020 vor

Die Entwickler der freien C++-Klassenbibliothek Qt haben für 2020 zahlreiche Verbesserungen in allen Komponenten geplant. Sowohl die Entwicklungsumgebungen als auch die 3D-Grafik werden weiter verbessert. Das und viele weitere Details gehen aus der jetzt veröffentlichten Roadmap für 2020 hervor.

Qt Project

Qt ist eine C++-Klassenbibliothek, die sowohl GUI-Elemente als auch andere nützliche Klassen in großer Zahl anbietet und damit die plattformübergreifende Entwicklung von C++-Programmen wesentlich erleichtert. Der aktuelle Stand ist die Version 5.14 , die im Dezember 2019 erschienen ist. Vieles, was bei Qt in diesem Jahr geplant ist, baut aber auf der kommenden Version 5.15 auf, wie jetzt aus der Roadmap für 2020 hervorgeht. Grund dafür ist, dass 5.15 wieder eine Ausgabe mit Langzeitunterstützung wird. Diese Unterstützung wird sich für kommerzielle Kunden über drei Jahre oder mehr erstrecken. Für die Open-Source-Welt soll dies nicht gelten, für sie soll Qt 5.15 ein Jahr Unterstützung erhalten wie Qt 5.14 und andere nicht-LTS-Ausgaben auch.

Die Qt Company lebt zu einem guten Teil auch von den Entwicklerwerkzeugen zu Qt. Das Qt Design Studio soll im Mai in Version 1.5 erscheinen und die Unterstützung für Qt Quick 3D verbessern. Die Arbeitsabläufe sollen optimiert werden und der Import aus weiteren proprietären Anwendungen möglich sein. Weitere neue Versionen von Qt Design Studio sollen in der zweiten Jahreshälfte kommen.

Für Qt Creator ist die Verbesserung der Unterstützung von Clang geplant sowie die Unterstützung von C++20, sobald die neue Version des Sprachstandards offiziell ist. Die Syntaxhervorhebung für Python und QML soll verbessert und die Entwicklung von Plugins erleichtert werden. Das Werkzeug QDoc soll die Fähigkeit erhalten, Dateien im Docbook-Format zu erzeugen.

Qt for Microcontrollers soll zusätzliche Hardware unterstützen. Durch eine Überarbeitung der Grafikumgebung Ultralite soll die vollständige Kompatibilität mit QML hergestellt werden, wobei Ultralite aber weiterhin nur eine Teilmenge von QML nutzt. Qt selbst wird in Version 5.15 LTS Qt Quick 3D vollständig unterstützen. Die 3D-Engine beruht auf derselben Laufzeitumgebung wie Qt 3D Studio. Das neue Rendering Hardware Interface (RHI) wird als technische Vorschau vorhanden sein. Mit RHI kann Qt unter neuen Grafikschnittstellen wie Vulkan und Metal laufen. Verbesserungen wird es auch in Qt 3D und QML geben, teilweise von Qt 6 ausgeborgt, wo die Rückportierung möglich war.

Wie bereits länger angekündigt, soll Qt 6 Ende des Jahres erscheinen. Da Qt 6 eine kontinuierliche Weiterführung von Qt 5 sein soll, soll es für die Benutzer kaum störende Änderungen geben, obwohl inzwischen fast acht Jahre seit Qt 5.0 vergangen sind. In Qt 6 wird unter anderem die 3D-Unterstützung stark erweitert, Teile davon sind bereits in Qt 5.14 und 5.15 zu finden.

Weitere Verbesserungen sind auch für den zertifizierten Qt Safe Renderer, Qt für die Automatisierung und die Qt Automotive Suite, deren nächste Version auf Qt 5.15 beruhen soll, geplant. Der seit Ende 2019 verfügbare Qt Marketplace, der für externe Entwickler offen ist, soll in weitere Produkte integriert werden und die Qt-Entwickler wollen dort selbst einige Erweiterungen anbieten. Zahlreiche weitere Details sind in der Ankündigung nachzulesen.