Linux Foundation gründet seL4 Foundation

se4L, ein verifizierter sicherer Mikrokernel, erhält mit der seL4 Foundation seine eigene Organisation unter dem Dach der Linux Foundation. se4L ist für sicherheitskritische Echtzeitsysteme in Industrie, Militär und Verkehrswesen geeignet.

Die Linux Foundation , das Industriekonsortium zur Förderung von Linux und freier Software, hat die Gründung der seL4 Foundation verkündet. seL4 (secure embedded L4) ist ein Mikrokernel, der ursprünglich der L4-Familie entstammt und auf Konzepten von Jochen Liedtke basiert. Der Kernel bietet unter anderem eine synchrone IPC (Interprozesskommunikation), Interrupt- und Thread-Management sowie eine Speicherverwaltung. Er wird von seinen Entwicklern als der schnellste und fortgeschrittenste freie Mikrokernel bezeichnet.

Die Entwicklung von seL4 begann 2004 beim National ICT Australia (NICTA) und General Dynamics C4 Systems. Das System wurde speziell an sicherheitskritische Anwendungen im eingebetteten Bereich angepasst. Dazu wurde das System formal auf seine Korrektheit verifiziert. Unter anderem wurde von den Prüfern mathematisch bewiesen, dass die Implementierung die Spezifikation des Kernels erfüllt und der Kernel keinen der verbreiteten Entwurfsfehler (Speicherüberläufe, Zeigerfehler und Speicherlecks) enthält. seL4 steht unter verschiedenen freien Lizenzen, Teile unter der GPLv2 und Teile unter BSD-Lizenzen. Der Quellcode wurde 2014 veröffentlicht.

Mit der Gründung der seL4 Foundation, die von der Linux Foundation unterstützt wird, erhofft sich das Projekt eine beschleunigte Entwicklung und verbesserte Finanzierung von seL4. Die seL4 Foundation ist eine globale, unabhängige und neutrale Organisation zur Finanzierung und Lenkung der Weiterentwicklung von seL4. Sie will das Forum für Entwickler und Forscher bei der Zusammenarbeit an seL4 sein. Die Beteiligung der Gemeinschaft an seL4 soll entsprechend zunehmen. Die ursprünglichen Entwickler wollen wie bisher stark in der weiteren Entwicklung des Systems engagiert sein. Für die Benutzer von seL4 soll sich keine Änderung ergeben. Gründungsmitglieder der seL4 Foundation sind Data61 (eine Abteilung der australischen Sicherheitsbehörde CSIRO), Universität Sydney, HENSOLDT Cyber GmbH, Ghost Locomotion, Cog Systems und DornerWorks.