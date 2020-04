Software::Browser

Mozilla erklärt den Ausstieg aus dem FTP-Protokoll bei Firefox

In Mozillas Add-ons-Blog beschreiben die Entwickler die Folgen des bevorstehenden Ausstiegs aus der Unterstützung des FTP-Protokolls bei Firefox.

Mozilla

Bereits seit 2015 planen die großen Browser-Hersteller die Deaktivierung und schlussendlich die Entfernung des veralteten, 1985 spezifizierten File Transfer Protocol (FTP) aus den Browsern und deren Erweiterungen. Google ging diesen Schritt mit Chrome größtenteils bereits im Herbst letzten Jahres. Seit mehreren Monaten bereitet Mozilla nun schrittweise zunächst die Deaktivierung und dann die Entfernung von FTP vor. Als Gründe gibt Mozilla die Unsicherheit des Protokolls und die schlechte Wartbarkeit großer Teile des Codes an. Zudem seien die Nutzerzahlen in den letzten Jahren stetig geschrumpft.

Die konkreten Pläne bei Mozilla sehen vor, die FTP-Unterstützung mit der Veröffentlichung von Firefox 79 im Juli abzuschalten. Anwender können die Unterstützung zunächst über about:config wieder freischalten, bis dann vermutlich Anfang 2021 der Code komplett entfernt werden könnte. In Firefox 78 ESR soll FTP jedoch weiterhin aktiviert bleiben. Jetzt haben die Entwickler einen Blog-Beitrag über die Folgen der Entfernung von FTP besonders im Hinblick auf Firefox Add-ons veröffentlicht. FTP-URLs bleiben in Firefox auch danach nutzbar, nur werden sie an eine externe FTP-Anwendung weitergegeben und nicht mehr von Firefox selbst behandelt.

Demnach ist FTP in Firefox Nightly seit dem 9. April deaktiviert. Die ursprünglichen Pläne, FTP mit Firefox 77 zu deaktivieren, wurden fallen gelassen, um während der Corona-Krise keine unerwarteten größeren Probleme zu riskieren. Sollte sich die Situation bis zum 28. Juli nicht entspannt haben, könne es zu weiteren Verschiebungen kommen. Erweiterungen, die FTP verwenden, können in der Nightly-Version Fehler auslösen, während sie in der Beta und der stabilen Version weiterhin fehlerfrei arbeiten. Entwickler von Erweiterungen, die in der Nightly-Version Fehler vorfinden, sollen bei der Lösung der Probleme unterstützt werden.