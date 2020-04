Publikationen

Handbuch zu Python 3 als Openbook veröffentlicht

Der Bonner Rheinwerk Verlag hat »Python 3 - Das umfassende Handbuch« zum kostenlosen Lesen auf seiner Webseite veröffentlicht. Das über 1.000 Seiten starke Buch liegt bereits in der 5. Auflage vor.

Rheinwerk-Verlag Python 3 - Das umfassende Handbuch

Ab sofort steht das umfassende Handbuch zu Python 3 von Johannes Ernesti und Peter Kaiser kostenlos online lesbar auf der Webseite des Rheinwerk Verlags zur Verfügung. Das laut Verlagsangaben seit Jahren beliebte Standardwerk behandelt auf 1.040 Seiten so gut wie alles, was Python-Programmierer vom Anfänger bis zum Profi brauchen. Geeignet ist das Werk für Einsteiger mit Kenntnissen in einer anderen Programmiersprache genauso wie für Python-Programmierer, die ihre Kenntnisse vertiefen wollen. Es bietet eine große Themenfülle zu den verschiedenen Einsatzgebieten der Programmiersprache Python, von Anwendungen für den Mini-Computer Raspberry Pi bis zu künstlicher Intelligenz.

» »Python 3 - Das umfassende Handbuch« enthält neben der Einführung in die Sprache eine umfangreiche Sprachreferenz, die Beschreibung der Standardbibliothek und ausführliche Informationen zu professionellen Themen wie GUI-Entwicklung, Anbindung an C oder wissenschaftliches Rechnen. Ab sofort bietet der Verlag das Buch, das in Papierform 44,90 und als e-Book 39,90 Euro kostet, kostenlos zum Online-Lesen an. Das Buch steht im gewohnten Format auf den Openbook-Seiten von Rheinwerk zur Verfügung. Zusätzlich lassen sich die Beispielprogramme herunterladen. Ein Download des gesamten Buches zum Offline-Lesen existiert dieses Mal offenbar nicht.

Unter dem Begriff Openbook bietet der Rheinwerk Verlag schon seit Jahren Vorauflagen ausgewählter Bücher an. Rheinwerk Openbook ist ein kostenloser Service, den der Verlag gerade in den nächsten Wochen gezielt und regelmäßig aktualisieren will, um seine Leser in einer für alle schwierigen Zeit bei der persönlichen Aus- und Weiterbildung zu unterstützen. Die HTML-Versionen von Vorauflagen oder nicht mehr lieferbaren Büchern aus allen Programmbereichen können online gelesen und für den privaten Gebrauch auch ausgedruckt werden. Aktuell sind knapp 30 Openbooks online.