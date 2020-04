Software::Distributionen::Oracle

Oracle Solaris 11.4 lebt weiter

Oracle hat über eineinhalb Jahre nach Solaris 11.4 die mittlerweile 20. Aktualisierung des Systems freigegeben. Die neue Version korrigiert Fehler und bereinigt Unzulänglichkeiten, weshalb sie von allen Nutzern eingespielt werden sollte. Neuerungen sind allerdings in Oracle Solaris nicht mehr zu erwarten.

Oracle

Über eineinhalb Jahre nach der Freigabe von Solaris 11.4 steht mit »Oracle Solaris 11.4 SRU20« - so die offizielle Bezeichnung – eine Aktualisierung des Systems bereit. Wie erwartet, konzentriert sich die neue Version auf die Korrektur von Fehlern und bringt nur vereinzelte neue Funktionen mit. Eine der wohl wichtigsten Neuheiten in SRU20 ist deshalb die Erweiterung der International Components for Unicode (ICU). Weitere Neuerungen von Oracle Solaris 11.4 SRU20 sind Aktualisierungen von Anwendungen. Wireshark wurde auf die Version 2.6.15 angehoben und Apache Tomcat liegt in der Version 8.5.51 vor. Weiterhin wurde Mozilla Firefox auf die Version 68.6.0esr, PHP auf 7.3.15 und Mozilla Thunderbird auf 68.6.0 aktualisiert. tcpdump liegt dem aktuellen Paket in der Version 4.9.3 bei und libpcap wird in der Version 1.9.1 vertrieben.

Mit der Freigabe der aktuellen Version konzentriert sich Oracle auf die Pflege des einstigen Vorzeigebetriebssystems. Denn mittlerweile fristet das Betriebssystem ein Schattendasein. Die letzte offizielle Hauptausgabe datiert auf Mitte 2018 und beinhaltete nur wenige bahnbrechende Neuerungen. Das System basierte immer noch auf der alten Plattform und brachte zwar neue Funktionen, diese hielten sich aber Anbetracht der fast zweijährigen Entwicklungszeit in Grenzen. Eine bereits geplante Version 12 wurde abgekündigt und das System wird mittlerweile nur noch in der 11er-Ausgabe in Form von Aktualisierungen am Leben erhalten.

Nutzer vor älteren Ausgaben von Solaris 11.4 sind deshalb angehalten ihre Systeme auf den neuestens Stand zu bringen. Anwender, die auf Zukunftstechnologien setzen wollen, dürften dagegen bei Solaris kaum eine geeignete Plattform finden. Zwar wird Oracle Solaris 11.4 noch mindestens 14 Jahre mit Updates versorgen, was sicherlich eine bemerkenswerte Zahl ist, doch neue Funktionen plant das Unternehmen nicht. Es ist deshalb davon auszugehen, dass mit fortschreitenden Entwicklung von neuen Technologien sich der Einsatz von Solaris von selbst einschränken wird.