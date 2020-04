Gemeinschaft::Konferenzen

Akademy und Guadec 2020 online

Die Entwicklerkonferenzen der beiden großen Desktop-Umgebungen KDE und Gnome werden wegen der Covid-19- Pandemie in diesem Jahr online ausgerichtet.

Mirko Lindner

Die Corona-Krise greift wie überall auch in die Reisepläne von Softwareentwicklern ein. Konferenzen sind abgesagt, verschoben oder werden online abgehalten. Letzteres trifft auf die alljährlichen Entwicklerkonferenzen der Gemeinschaften von Gnome und KDE zu.

Bereits Anfang April hat das Gnome-Projekt bekannt gegeben, dass Guadec 2020 eine Online-Konferenz sein wird. Neil McGovern als Vorstand der Gnome Foundation sagte, die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Organisationsteam getroffen worden. Obwohl der Konferenztermin noch einige Monate entfernt sei, sehe man keine Möglichkeit, die Gesundheit der Teilnehmer sicherzustellen. Somit wurde für die vom 22. bis 28. Juli online abgehaltene Konferenz, die eigentlich im Mexiko stattfinden sollte, der »Call for Papers« bis zum 1. Mai verlängert. Mexiko wird die Guadec 2021 austragen, die Planung für 2022 konzentriert sich auf Lettland.

Vor einigen Tagen hat nun auch das KDE-Projekt seine Entwicklerkonferenz Akademy 2020 zur Online-Konferenz erklärt. Sie wird vom 4. bis 11. September stattfinden. Die Ausrichter der Konferenz versuchen dabei, mehrere Zeitzonen in Betracht zu ziehen, um sicherzustellen, dass jedes Mitglied der KDE-Gemeinschaft unabhängig von seinem physischen Standort an vielen Konferenzaktivitäten teilnehmen kann. Das Projekt sieht einen Vorteil der Online-Konferenz, dass noch mehr Mitglieder der Gemeinschaft Zugang zu den Online-Vorträgen und Workshops haben als sonst. Der »Call for Papers« soll demnächst beginnen.

Während in Deutschland die Chemnitzer Linux-Tage Mitte März abgesagt wurden, gibt es auf der Webseite der Froscon, die für den 22. und 23. August geplant ist, noch keine Informationen zur aktuellen Lage. Auch über die gemeinsame Konferenz von Opensuse und Libreoffice im Oktober gibt es noch keine offizielle Entscheidung. Die großen internationalen Konferenzen der Linux Foundation sind teilweise verschoben, aber noch nicht abgesagt oder in Online-Events umgewandelt worden.