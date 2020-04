Software::Distributionen::Debian

Debian entfernt alte Grafiktreiber aus dem Archiv

Die Debian-Entwickler haben 15 Input- und Video-Treiber aus dem Archiv entfernt. Einige davon sind offenbar in noch verbreitet in Benutzung befindlicher Hardware verbaut.

Software in the Public Interest (SPI)

Die Debian »X Strike Force« (XSF) ist das Team, das sich im Projekt um Pakete für das X-Window-System kümmert. Am 3. April eröffnete ein Mitglied der XSF einen Fehlerbericht , der rund 15 Eingabe- und Grafiktreiber zur Entfernung aus dem Archiv vorschlug, da sie »entweder Upstream nicht mehr gepflegt werden oder keinen Mehrwert für die Distribution mehr haben«. Noch am selben Tag kam ein Mitglied des FTP-Master-Teams der Bitte nach und entfernte die Treiber aus der Datenbank, was zur Folge hat, dass sie zeitnah automatisch aus Debian Unstable herausfallen.

Unter den entfernten Treibern waren solche für Grafik-Hardware von Mach 64, ATI Rage R128, Savage, Silicon Motion, SiS, Trident und NeoMagic, von denen viele 20 Jahre und älter sind. Der ursprünglich ebenfalls zur Entfernung anstehende Geode-Videotreiber wurde wieder von der Liste entfernt. Bei den Input-Treibern wurden Treiber für Touchpads von Elographics, Mtrack, Microtouch und Void entfernt.

Wie sich herausstellte, sind aber auch einige weitere dieser Treiber für betagte Hardware noch bei Anwendern in Benutzung, wie die Kommentare im Fehlerbericht und ein Faden auf der Mailingliste zeigen. Auf der Mailingliste geht es hauptsächlich um den r128-Videotreiber für ATI Rage-R128-Grafikkarten, der unter anderem für ältere Apple-Rechner gebraucht wird.

Die Neomagic- und Mach64/r128-Treiber waren in ThinkPads mit Pentium 2 und 3 bis hin zu den Modellen X21 und A22p verbaut, die um die Jahrtausendwende auf den Markt kamen und heute noch Anhänger haben. Wenn sich für noch verwendete Treiber Maintainer finden, die diese pflegen und paketieren, steht einer erneuten Aufnahme nichts im Weg. Bei Fedora und anderen Distributionen wurden viele dieser Treiber bereits vor Jahren entfernt.