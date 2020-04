Software::Spiele

Ultima 7-Engine »Exult« in neuer Version

16 Jahre nach der letzten stabilen Version wurde mit Exult 1.6 eine neue Version der Ultima 7-Engine veröffentlicht. Die Veröffentlichung konzentriert sich auf die Anpassung an moderne Hardware und die Korrektur von Fehlern.

exult.sourceforge.net Exult: Ultima 7-Engine

Fast zehn Jahre nach der Version 1.4.9rc1, 16 Jahre nach der letzten stabilen Version 1.2 und 28 Jahre nach der offiziellen Veröffentlichung von »Ultima 7 - The Black Gate« wurde Exult in einer neuen Version veröffentlicht. »Da viele Entwickler mit ihrem wirklichen Leben beschäftigt waren und die meisten weitergezogen sind, haben wir so lange gebraucht«, so die Erklärung für die lange Entwicklungszeit.

Exult stellt einen freien Nachbau der Engine von »Ultima 7« dar - einem Teil der Ultime-Reihe, welche von Richard Garriott ersonnen wurde und in der fiktiven Welt »Britannia« spielt. Der Nachbau konzentriert sich auf die Portierung der Engine auf moderne Betriebssysteme und auf die Beseitigung der Limitierungen. Exult wurde in C++ geschrieben und unterstützt neben Linux auch zahlreiche weitere Betriebssysteme.

Die neue Version beseitigt zahlreiche Probleme und konzentriert sich auf die Stabilisierung und die Portierung auf modernere Hardware. Neu ist unter anderem die Unterstützung für SDL2 und NxBR sowie HQ3x/HQ4x-Scaller. Unter Windows-Systemen wird eine Portable-Variante unterstützt und unter MacOS auch HighDPI-Bildschirme. Die Pfadfindung wurde zudem verbessert. Zudem wurde das Kämpfen überarbeitet und schwerer gestaltet. Gegenstände lassen sich ferner auch ohne eine explizite Bestätigung aus dem Inventar entfernen.

Exult 1.6 kann ab sofort vom Server des Projekts heruntergeladen werden. Wie üblich bei den meisten Nachbauten von Spiele-Engines werden auch bei Exult die Originaldaten des Spiels benötigt. Das Projekt bietet lediglich die Quellen der Engine, diverse Mod-Sammlungen und Audiodateien zum Bezug an.