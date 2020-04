Software::Netzwerk

Nginx 1.18 mit diversen Neuerungen

Die Entwickler des freien Webservers Nginx haben Version 1.18.0 mit zahlreichen Neuerungen veröffentlicht. Neu sind unter anderem erweiterte Direktiven und Variablen sowie ein »dry run mode« für diverse Funktionen.

Nginx wurde 2002 vom Igor Sysoev entwickelt, um die Seiten eines großen russischen Portals auszuliefern. Die Lösung wurde modular konzipiert und unterstützt Techniken wie Reverse Proxying. Zudem unterstützt der Server namens- und IP-basierte Virtual Hosts, direkten Zugriff auf den Memcached-Cache und SSL. Nginx ist nach Angaben des Herstellers schnell, geht schonend mit Systemressourcen um.

Der Server ist leicht zu konfigurieren und lässt sich nicht nur als Webserver einsetzen, sondern kann auch als Mail-Proxy oder Reverse-Proxy für Apache betrieben werden. Letzteres ist dann von Vorteil, wenn eine bestehende lauffähige Apache-Konfiguration nicht geändert werden soll. Die proprietäre Version lässt sich zudem mittels weiterer Module um fortschrittliche Load-Balancing-Funktionen oder Aktivitätsüberwachung erweitern.

Ab sofort steht Nginx in einer neuen stabilen Version 1.18.0 zum Herunterladen zur Verfügung. Die stabile Freigabe basiert auf der Mainline-Linie 1.17.x und enthält alle Funktionen, die bereits in diesem Zweig des Servers enthalten waren. Neu ist unter anderem die Unterstützung von weiteren Direktiven, wie beispielsweise »auth_delay« und »grpc_pass«. »limit_rate« und »limit_rate_after« wurden weiter ausgebaut und »limit_req« sowie »limit_conn« verfügen über ein »dry run«-Modus. Zudem wurden zahlreiche Fehler in Ungereimtheiten aus der Anwendung eliminiert.

Nginx 1.18 kann ab sofort vom Server des Unternehmens heruntergeladen werden. Die Unterschiede zwischen der Open-Source-Version und der kommerziell vertriebenen Variante »Nginx Plus« sind auf der Webseite des Herstellers aufgelistet.