Software::Desktop::KDE

KDE Apps Update für April 2020

Das aktuelle KDE Apps Update für April 2020 bringt eine große Anzahl neuer Funktionen für viele der KDE Applications. Die meisten Neuerungen erhält der Dateimanager Dolphin.

KDE

Was früher unter der Bezeichnung »KDE Applications« als eine der drei Säulen der KDE-Software veröffentlicht wurde, wird seit Ende des letzten Jahres unter dem etwas lockereren Verbund »KDE Apps Update« geführt. Das April-Update der KDE Apps wurde jetzt vorgestellt und bringt Verbesserungen und neue Funktionen für viele der dort versammelten Anwendungen.

Allen voran ist hier der Dateimanager Dolphin zu nennen. Vor allem bei der Anbindung externer Quellen legt Dolphin nach. So wird eine Verbindung mit Windows-Samba-Freigaben künftig einfacher herzustellen sein, da Samba-Freigaben jetzt über das von Microsoft verwendete WS-Discovery-Protokoll auffindbar sind. Das ermöglicht laut der Ankündigung auch die nahtlose Integration eines Linux-Rechners in ein Windows-Netzwerk.

Video-Streams können nun abgespielt werden ohne sie herunterladen zu müssen. Auch ohne Maus lässt sich bald der Fokus auf ein Terminal-Fenster mit der Tastenkombination STRG + Umschalt + F4 ändern. Nach Dateien kann nicht nur per Name oder Inhalt, sondern auch per Tag gesucht werden. Zudem erhält der Dateimanager eingebaute Unterstützung für das Kompressionsformat 7Zip. Mit der Tastenkombination STRG + D oder über das Kontextmenü lassen sich Duplikate von Dateien oder Ordnern anlegen. Das Ausklapp-Terminal Yakuake erlaubt künftig, dass neue Tabs im gleichen Verzeichnis geöffnet werden wie der vorherige Tab. Zudem lässt sich die Größe des Fensters jetzt durch Ziehen nach unten verändern.

Weitere Verbesserungen erfuhren unter anderem der PDF-Viewer Okular, der Video-Editor Kdenlive. KDE Connect, Spectacle, der Music Player Elisa und KMail. Alle Änderungen des KDE Apps Update für April 2020 können der Ankündigung entnommen werden.