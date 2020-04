Software::Distributionen::Ubuntu

Ubuntu 20.04 LTS freigegeben

Die Ubuntu-Gemeinschaft hat die Linux-Distribution Ubuntu 20.04 LTS »Focal Fossa« wie geplant mit zahlreichen Neuerungen veröffentlicht.

Canonical Ubuntu 20.04 LTS mit Dark Mode

Von Canonical, der Firma hinter Ubuntu, werden neben dem Kernsystem die Desktop-Variante mit Gnome, die chinesische Variante Kylin, die Server-Variante sowie die Cloud-Varianten direkt entwickelt. Diese und alle weiteren Varianten hat Canonical jetzt in der offiziellen Version 20.04 LTS »Focal Fossa« veröffentlicht . Die neue Version wird als LTS-Ausgabe wieder fünf Jahre lang unterstützt.

Die gemeinsame Basis aller Varianten ist der Linux-Kernel, der auf Linux 5.4 beruht und zusätzlich WireGuard, AUFS5 und erweiterte Treiber enthält. Ein großer Teil der verfügbaren Software wurde aktualisiert. Grundlegend sind glibc 2.31, Python 3.8.2, Ruby 2.7.0, PHP 7.4 und Perl 5.30, und für Entwickler gibt es OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3 und golang 1.13. Python 2.7 ist weiterhin im Archiv verfügbar.

Die Unterstützung für ZFS als Root-Dateisystem ist nun weitgehend komplett und ermöglicht auch verschlüsselte Dateisysteme. Mit dem Werkzeug Zsys lassen sich Schnappschüsse erstellen, auf die notfalls zurückgesetzt werden kann. Dies ist auch in den Bootloader GRUB installiert, so dass man beim Booten auf einen früheren Zustand zurückgehen kann. Neue Dateisysteme, die Ubuntu zusätzlich integrierte, sind exFAT, virtio-fs und fs-verity. Hardwareseitig enthält Ubuntu jetzt Unterstützung für den Raspberry Pi 4, bei älteren Versionen des Einplatinenrechners wurde die Unterstützung verbessert.

Wer bisher Ubuntu 19.04 oder älter auf einem 32-Bit-Rechner betreibt, wird keine Möglichkeit zum Update auf 20.04 erhalten, da die Unterstützung für 32 Bit x86-Systeme beendet wurde. Die einzige Möglichkeit, 32-Bit-Anwendungen weiter zu betreiben, sind virtuelle Maschinen oder Container einschließlich Snap-Paketen.

Server-seitig bietet Ubuntu OpenStack Ussuri, qemu 4.2, libvirt 6.0, DPDK 19.11.1 und viele weitere Server-Software an. Hochverfügbare Cluster wurden mit der Aktualisierung auf Corosync 3.0 und Pacemaker 2.0 gestärkt.

Auf dem Desktop gibt es in dieser Version eine Aktualisierung auf Gnome 3.36 mit optischen Anpassungen, einem »Nicht stören«-Modus, nahtloser Bildschirm-Skalierung und Verbesserungen in den mitgelieferten Anwendungen. Das Theme Yaru wurde aktualisiert und erhielt einen dunklen Modus. Die Amazon-Shopping-Linse wurde entfernt. LibreOffice wird in Version 6.4 mitgeliefert, Firefox in Version 75. PulseAudio ist in einer Vorabversion von 14.0 enthalten.

Alle offiziellen Varianten wurden ebenfalls in Version 20.04 veröffentlicht. Kubuntu liefert als Desktop Plasma 5.18 LTS. Die KDE-PIM-Suite wird nicht mehr vorinstalliert. Kubuntu bietet keine Unterstützung für eine Installation mit ZFS. Plasma unter Wayland kann getestet werden, der Einsatz wird aber noch nicht empfohlen. Ferner wurden alle KDE4-Bibliotheken entfernt und damit jegliche Unterstützung für KDE4-Anwendungen.

Lubuntu enthält weiterhin LxQt 0.14.1. Außer Aktualisierungen der Anwendungen und des Installers Calamares hat sich nicht viel geändert. Ubuntu Budgie enthält Budgie, den bei Solus entstandenen Fork von Gnome 3.10, als Standard-Desktop. Budgie liegt jetzt in Version 10.5.1 vor und beruht auf Gnome 3.36. Diverse Anwendungen wurden erweitert und optimiert. Ubuntu Kylin, die Variante für chinesische Nutzer, kommt mit der neuen Version 3.0 der Desktopumgebung UKUI, die zahlreiche Verbesserungen enthält.

Ubuntu Mate wurde auf Mate 1.24 aktualisiert. Wie schon in Ubuntu 19.10 kümmerte man sich in dieser Version stark besonders um kleine Probleme, die die Benutzung umständlicher als nötig machten. Ubuntu Studio verwendet wie Xubuntu Xfce als Desktop. Die Ubuntu Studio Controls wurden auf Version 1.12.4 aktualisiert. Zahlreiche Multimedia- und Kreativ-Anwendungen wurden aktualisiert und MyPaint wurde wieder in die Standardinstallation befördert. Xubuntu bleibt bei Xfce 4.14. Ein neues Theme »Greybird«, das es auch in Dunkel gibt, kann ausgewählt werden.