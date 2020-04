Software::Distributionen::Ubuntu

Ubuntu 20.10 heißt »Groovy Gorilla«

Das für den 22. Oktober zur Veröffentlichung vorgesehene Ubuntu 20.10 trägt den Beinamen »Groovy Gorilla«.

Canonical

Bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Ubuntu 20.04 LTS »Focal Fossa« gab Canonical den Namen der nächsten Ubuntu-Version bekannt. Ubuntu 20.10 trägt mit »Groovy Gorilla« einen etwas eingängigeren Namen als der gerade veröffentlichte Vorgänger. Es ist nach Ubuntu 7.10 »Gutsy Gibbon« die zweite Veröffentlichung, die einen Affen zum Paten hat. Die allgemeine Verfügbarkeit der für 9 Monate unterstützten Version ist für den 22. Oktober 2020 vorgesehen.

Der bereits veröffentlichte Release-Plan weist naturgemäß noch nicht viele Positionen auf, stellt aber das Grundgerüst bereit. Demnach beginnt die Entwicklung zu 20.10 auf der Grundlage von 20.04 LTS in wenigen Tagen mit dem Hochladen der zugrundeliegenden Toolchain. Am 2. Juli beginnt für enthusiastische Anwender die erste »Ubuntu Testing Week«, um grobe Fehler bereits früh beheben zu können und der Gemeinschaft die Möglichkeit zu geben, die Entwicklung zu beeinflussen. Diese »Testing Week« wird ab dem 3. September nochmals wiederholt.

Davor liegt am 27. August der Feature Freeze sowie der Debian Import Freeze. Nach dem 17. September wird es keine Änderungen an der Benutzeroberfläche mehr geben, die Dokumentation wird am 24. September eingefroren. Die einzige Betaversion soll am 1. Oktober erscheinen. Auf den Final Freeze am 15. Oktober folgt eine Woche später die stabile Veröffentlichung. Bereits feststehende Aktualisierungen betreffen Binutils 2.35, GCC 10 und Golang 1.15.

Noch nicht bestätigt, aber zu erwarten sind als Grundbausteine Kernel 5.8 sowie Gnome 3.38. Wahrscheinlich sind auch weitere Verbesserungen der derzeit noch experimentellen Integration von ZFS für die Root-Partition. Tägliche Abbilder mit Ubuntu 20.10 »Groovy Gorilla« werden in wenigen Wochen für erste Tests zur Verfügung stehen.