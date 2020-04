Gemeinschaft::Veranstaltungen

Vorschläge für Next Generation Internet gesucht

Die von der Europäischen Kommission gegründete Initiative »NGI Pointer« will freie Projekte unterstützen, die das Internet als Plattform verbessern. Die Free Software Foundation Europe gehört nun dem Beirat der Initiative an.

NGI Pointer ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die freien Projekten Unterstützung in Form von Finanzierung und Experten zukommen lassen will, wenn diese Projekte daran arbeiten, das Internet als Plattform zu verbessern. Die Free Software Foundation Europe (FSFE) ist jetzt nach eigenen Angaben dem Beirat der Initiative beigetreten , um die teilnehmenden Projekte zu unterstützen. Die FSFE arbeitete bereits zuvor mit NGI Zero , einem Vorläuferprojekt, zusammen.

NGI steht für Next Generation Internet und wurde von der Europäischen Kommission gegründet. Die nächste Generation des Internets soll nach dem Willen der Verantwortlichen »die grundlegenden Werte von Privatsphäre, Teilhabe und Diversität« respektieren und neue Funktionalität bringen, die den Anforderungen der Benutzer entspricht und die Probleme der globalen Nachhaltigkeit angeht.

NGI Pointer ist ein Teilaspekt dieser Initiative, der sich mit der Technologie und den Protokollen beschäftigt. NGI Pointer hat bereits Anfang April seinen ersten Aufruf zur Teilnahme veröffentlicht, der noch bis 1. Juni läuft. Projekte können sich bewerben, wenn sie sich in einem der folgenden vorgegebenen Bereiche bewegen: Privatsphäre schon im Design, Netzwerkoptimierung, Einschränkungen der TCP/IP-Protokolle, autonomer Netzwerkbetrieb und -steuerung, Internet an der »Edge«, Virtualisierung und Isolierung, Sicherheit des industriellen Internets, Vertrauen für neue Internetnutzer und Energieeffizienz. Eine weitere Kategorie, »Open Disruption of the Internet Architecture«, steht allen Projekten offen, die nicht in die anderen Kategorien passen und grundlegende Dinge am Internet verbessern wollen. Projekte können bei erfolgreicher Bewerbung mit einer einjährigen Förderung von 200.000 Euro rechnen, 50.000 Euro bei Einzelpersonen.