Fedora 32 freigegeben

Das Fedora-Projekt hat die freie Linux-Distribution Fedora in Version 32 freigegeben. Die neue Ausgabe bringt zahlreiche Neuerungen.

Die Freigabe der neuen Ausgabe von Fedora verzögerte sich gegenüber dem ursprünglich genannten Termin noch um eine Woche. Doch jetzt ist Fedora 32 offiziell verfügbar. Die Distribution setzt auf den Linux-Kernel 5.6 und das vor kurzem erschienene Gnome 3.36 als Desktop-Umgebung für Fedora Workstation auf. Eine Kernel-Neuerung ist die Aktivierung von EarlyOOM freuen. Earlyoom überprüft zehnmal pro Sekunde den verfügbaren virtuellen Speicher. Falls dieser unter 10 Prozent der Gesamtspeichergröße fällt, wird der Prozess mit dem größten Speicherverbrauch abgebrochen. Der Prozentwert kann über Befehlszeilenargumente geändert werden.

Die zweite größere Neuerung in Fedora 32 ist die Aktivierung des FSTRIM-Timers für SSDs. Der Befehl TRIM informiert die Firmware von auf Flash basierten Speichermedien unter den Dateisystemen EXT4, XFS, Btrfs und F2FS über unbenutzte oder ungültige Datenblöcke, gibt diese zur Benutzung frei und verbessert damit auch das Wear-Leveling. Dass diese Funktionalität nicht früher aktiviert wurde, lag an Bedenken, dass fehlerhafte Laufwerk-Firmware das übelnehmen könnte. Doch für fehlerhafte Hard- und Firmware gibt es in vielen Kernel-Bereichen schwarze Listen, so dass alle bekannten Probleme umgangen werden können.

Die GNU Compiler Collection (GCC) wurde in Fedora 32 auf Version 10 aktualisiert. Glibc 2.31, LLVM 10, Python 3.8 und Ruby 2.7 sind weitere aktualisierte Komponenten. Python 2 wurde vollständig aus der Standardinstallation von Fedora entfernt. Für Anwender, die es noch benötigen, wird ein Python 2-Paket im Archiv bereitgestellt.

Fedora 32 steht wie immer in verschiedenen Varianten frei zur Verfügung. Neben dem Workstation-Image mit Gnome gibt es die Editionen Server, IoT-Edition und CoreOS. Alternative Desktopumgebungen werden mit den Spins für KDE, Xfce, Mate, Cinnamon, LXDE und Soas angeboten. Spezialisierte Installationen für besondere Einsatzzwecke findet man auf der Seite Fedora Labs. Hier kam »Comp Neuro« mit Software für die Neurowissenschaften neu hinzu. Die Download-Links zu den einzelnen Abbildern sind in der Ankündigung von Fedora 32 zu finden.