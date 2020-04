Hardware::Systeme

Mozilla bewertet Videoanrufsysteme

Mozilla hat in Zeiten der Corona-Krise eine Bewertung von 15 beliebten Videoanrufsystemen vorgenommen.

Mozilla

Bedingt durch Homeoffice und die Einschränkungen bei direkten sozialen Kontakten durch die Covid-19-Pandemie ist die Verwendung von Videoanrufsystemen in letzter Zeit stark gestiegen. Die Zunahme ergibt sich beispielsweise durch Fernunterricht für Schüler, digitale Arztbesuche oder vermehrte virtuelle Kontakte im sozialen Umfeld. Mozilla hat sich den Markt der Software für diesen Zweck angesehen und gibt im Blog Empfehlungen , welche Anwendungen die nötigen Sicherheitsstandards und den gebotenen Schutz der Privatsphäre bietet. Zudem wurde ein Leitfaden veröffentlicht, der die einzelnen Apps eingehend bewertet.

Als Bemessungsgrundlage dienten dabei Mozillas Minimum Security Standards, die auch bei Mozillas jährlichem Report Privacy not included zugrunde gelegt werden. Dabei geht es vor allem um die Verwendung von Verschlüsselung, die Bereitstellung von Sicherheits-Updates, die Forderung nach starken Passwörtern, die Behandlung von Schwachstellen und um das Vorhandensein einer Datenschutzrichtlinie.

Mozilla hat im Rahmen der Bewertung die 15 Videokonferenzsysteme Zoom, Google Duo/HangoutsMeet, Apple FaceTime, Skype, Facebook Messenger, WhatsApp, Jitsi Meet, Signal, Microsoft Teams, BlueJeans, GoTo Meeting und Cisco WebEx untersucht. Dabei konnten Houseparty, Discord und Doxy.me die minimalen Sicherheitsstandards nicht erfüllen.

Die derzeit sehr populäre App Zoom wird dafür gelobt, dass sie auf Kritik in den letzten Wochen sehr schnell reagiert und Abhilfe geschaffen habe. Der Report betont, es sei darauf zu achten, dass Verschlüsselung nicht in jedem Fall auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung meine. Manche der Apps wie etwa Discord sammeln laut Mozilla mehr Informationen als nötig. Auch Facebook ist zu neugierig, zudem verbreite WhatsApp in diesen Zeiten besonders viele Fake-News und Verschwörungstheorien über die Corona-Krise.

Mozilla lobt, dass alle untersuchten Anwendungen mit einer integrierten Aufzeichnungsfunktion die Teilnehmer warnen, wenn eine Aufzeichnung erfolgt. Bei den meisten Apps stehen dem Gastgeber zudem Regeln zur Verfügung, um die Kontrolle über eine Sitzung zu behalten. Zum Schluss stellt Mozilla noch die beiden Open-Source-Anwendungen Jitsi Meet und Signal heraus, die beide starke Funktionen zum Schutz der Privatsphäre bieten.