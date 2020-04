Software::Desktop

Trinity Desktop Environment R14.0.8 freigegeben

Die Entwickler der Fortsetzung von KDE 3, Trinity, haben die achte Aktualisierung der freien Desktopumgebung veröffentlicht. Die neue Version, die kleinere Verbesserungen enthält, markiert den 10. Jahrestag der ersten Version 3.5.11 von Trinity.

Trinity Desktop Environment (TDE) ist eine Fortführung von KDE 3 durch ein kleines, von KDE unabhängiges Team. Es hat sich der behutsamen Modernisierung von KDE 3 verschrieben, das am Ende seiner offiziellen Lebenszeit eine bemerkenswerte Stabilität und Funktionsfülle erreicht hatte.

Trinity Desktop Environment R14.0.8 wurde anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der ersten Version von TDE freigegeben. Genau vor zehn Jahren erschien TDE in Version 3.5.11 als direkter Abkömmling von KDE 3.5.10. Das Projekt bezeichnet sich heute als gesünder denn je. Es verfügt über seine eigene Infrastruktur und besitzt eine aktive Gemeinschaft von Benutzern und Unterstützern.

Die letzte Aktualisierung der Trinity-Desktopumgebung auf Version 14.0.7 vor vier Monaten brachte einige Verbesserungen und Aktualisierungen. Die neue Version 14.0.8, die jetzt freigegeben wurde, enthält dagegen wieder hauptsächlich interne Verbesserungen. Die Benutzer dürften nur an den verbesserten Übersetzungen und einzelnen Korrekturen den Unterschied zur Vorversion bemerken. Große Änderungen oder gar Umwälzungen gab es keine. Diese Stabilität dürfte den Anwendern allerdings sehr willkommen sein.

Die meisten Verbesserungen in TDE 14.0.8 sind interner Natur und betreffen überwiegend die Portabilität. So wurden mehrere weitere Pakete auf CMake umgestellt. Die Unterstützung für die Compilierung mit LibreSSL und mit der libc-Implementation musl wurde verbessert, auch die Unterstützung für XDG-Ordner, das Pinebook Pro und die Portierung auf DilOS erfuhr Verbesserungen. Als neues Ziel werden reproduzierbare Builds angestrebt, wofür erste Anstrengungen unternommen wurden. Desktop-Dateien lassen sich jetzt auch mit Weblate übersetzen. Kerry und Code, der mit der Beagle-Desktopsuche in Zusammenhang steht, wurde entfernt. Weitere Einzelheiten sind dem Änderungslog zu entnehmen.

Trinity R14.0.8 ist im Quellcode sowie als Binärpakete für mehrere Linux-Distributionen erhältlich. Binärpakete gibt es für Debian und Ubuntu. Pakete für Red Hat bzw. CentOS, Fedora, Mageia, Opensuse und PCLinuxOS sind in Arbeit. Außerdem sind zum einfachen Testen Live-CDs mit vorinstalliertem TDE 14.0.8 erhältlich.