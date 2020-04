Hardware::Mobilsysteme

Fairphone 3 mit /e/OS vorgestellt

Die /e/-Foundation gibt die baldige Verfügbarkeit des Fairphone 3 mit vorinstalliertem /e/OS bekannt. Vorbestellungen werden bereits angenommen.

/e/-Foundation Fairphone 3 mit /e/OS

Wie die /e/-Foundation in einer Pressemitteilung verlautbart , wird das Fairphone 3 demnächst mit /e/OS als Betriebssystem angeboten. Fairphone B.V. ist ein 2013 gegründetes Unternehmen, das Smartphones verkauft, die unter fairen Bedingungen hergestellt werden. Das betrifft sowohl die Gewinnung der Rohstoffe, zu denen seltene Metalle und Mineralien gehören, als auch die Arbeitsbedingungen der Arbeiter in den Minen und bei den Halbleiterherstellern. So werden Materialien wie Gold und Wolfram in Minen geschürft, die akzeptable Arbeitsbedingungen bieten, keine Kinder beschäftigen und nicht von Kriegsherrn kontrolliert werden. Zudem ist das Fairphone modular aufgebaut und daher gut zu reparieren und zu recyceln.

Das mobile Betriebssystem /e/OS basiert auf LineageOS und nannte sich zunächst eelo. Das Projekt wird von Gaël Duval, einem französischen Entrepreneur und Gründer von Mandrake-Linux vorangetrieben. Datenschutz und Privatsphäre stehen weit oben auf dem Zettel von Duval, dazu will er unter anderem den Apps und Diensten von Google entkommen. /e/OS, das seit 2017 entwickelt wird, kann derzeit auf rund 90 Smartphones installiert werden.

Zudem bietet Duval mit seiner /e/-Foundation überarbeitete Samsung-Geräte mit vorinstalliertem /e/OS an oder installiert es auf eingesandten Geräten. Duval hat erkannt, dass Massentauglichkeit auch eine einfache Installationsmethode abseits des technisch anspruchsvollen Flashens braucht, deshalb ist seit einiger Zeit der Easy-Installer in der Testphase.

Das Fairphone mit /e/OS stellt vermutlich das erste Smartphone mit Fokus auf den Schutz der Privatsphäre dar, das nachhaltig hergestellt wird. Sowohl Hard- als auch Software sind auf eine längere Nutzung ausgelegt als das heute üblich ist. Das Gerät hat eine Bildschirmdiagonale von 5,5 Zoll bei einer Auflösung von 2160 × 1080 Bildpunkten. Ein Snapdragon 632 SoC, eine Qualcomm Adreno 506 GPU, vier GByte RAM und 64 GByte interner Speicher sowie zwei Kameras mit 8 und 12 MPixel bilden weitere Ausstattungsmerkmale.

Im Online-Shop der /e/-Foundation kann das Fairphone 3 mit /e/OS für 479 Euro europaweit vorbestellt werden. Die Auslieferung der Geräte beginnt am 6. Mai. Besitzer eines Fairphone 3 können /e/OS auch selbst auf die Geräte aufspielen.