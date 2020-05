Gemeinschaft::Konferenzen

Call for Proposals für Akademy 2020 gestartet

Der Aufruf zur Einreichung von Vorträgen für die KDE-Entwicklerkonferenz Akademy 2020 ist gestartet.

Mirko Lindner Open Source Symbolbild

Konferenzen von Software-Projekten erfüllen neben der Weiterentwicklung der Software auch einen wichtigen sozialen Aspekt. Entwickler, die das ganze Jahr über auf Online-Plattformen zusammen arbeiten, vertiefen auf Konferenzen ihre Beziehungen untereinander oder lernen neue Mitstreiter persönlich kennen. Wie so viele andere Konferenzen auch wird die KDE-Entwicklerkonferenz Akademy 2020 online abgehalten und kann diesen Aspekt nicht erfüllen.

Jetzt wurde für die vom 4. bis 11. September stattfindende Konferenz der Call for Proposals (CfP) eröffnet. Der Zeitplan sieht vor, dass am 4. September Trainingssitzungen stattfinden und das Wochenende des 5. und 6. September Vorträgen vorbehalten bleibt. Der Rest der darauffolgenden Woche von Montag bis Freitag bietet Platz für Birds of Feathers (BoFs), Workshops und spontane Meetings.

Die Veranstalter geben für Vorträge eine Reihe von Themenbereichen vor, stellen jedoch klar, dass jedes Thema eingereicht werden kann, solange es mit KDE zu tun hat. Eines der vorgeschlagenen Hauptthemen umfasst die im vergangenen September erstellten neuen Ziele der Gemeinschaft. Darüber hinaus kann es um die Anwendung von KDE-Software im täglichen Leben ebenso gehen wie um die Zusammenarbeit mit anderen Projekten aus dem Bereich freier Software. Eher technisch ausgerichtet ist der Vorschlag von Themen rund um die Paketierung und Distribution von KDE-Software. Mehr im sozialen Umfeld angesiedelt sind Vorschläge zur Erhöhung der Reichweite durch Bemühungen wie Verbesserung der Zugänglichkeit sowie der Stärkung der Gemeinschaft allgemein.

Vorschläge können noch bis zum 14. Juni eingereicht werden. Dabei sollten Vorträge und Panels auf eine Länge von 30 Minuten ausgelegt sein, wobei eine Verlängerung auf 45 Minuten möglich ist. Fast Track Talks sind auf 10 Minuten, Lightning Talks auf 5 Minuten begrenzt.