Firefox 76 verbessert Passwortschutz

Mozilla hat mit Firefox 76 die monatliche Aktualisierung ihres Browsers freigegeben. Der Fokus liegt auf Verbesserungen bei der Sicherheit.

Firefox 76 legt in Sachen Sicherheit besonders beim Passwortschutz nach. Die in Firefox gespeicherten Passwörter können mit einem Master-Passwort gesichert werden, müssen es aber nicht. Wenn kein solches Master-Passwort gesetzt ist, reichte physischer Zugriff auf einen Rechner aus, um unterdie Passwörter einsehen zu können. Das funktioniert unter macOS und Windows nun nicht mehr. Es ist davon auszugehen, dass auch für Linux eine bessere Absicherung über das Betriebssystem folgt. Für macOS und Windows muss bei fehlendem Master-Passwort der Zugang über das Betriebssystem in Form eines Passworts, des Fingerabdrucks oder der Gesichtserkennung autorisiert werden. Damit ist für fünf Minuten der Zugang zum Passwortspeicher freigegeben.

Eine Alarmfunktion im Passwortmanager Lockwise wurde im Zusammenspiel mit Firefox Monitor eingebaut. Dabei erscheint eine Warnung, wenn ein im Passwortmanager hinterlegtes Passwort bei einem Datenleck auf einer Webseite kompromittiert wurde. Zudem wurde die Anzahl der Webseiten, auf denen Lockwise Passwörter generieren und verwalten kann, erhöht. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme betrifft die Verschlüsselung per HTTPS. Firefox bietet einen standardmäßig deaktivierten Schalter, der im aktivierten Zustand nur noch mit HTTPS verschlüsselte Seiten lädt und ansonsten eine Fehlermeldung ausgibt. Diese Funktion, die dem Plugin HTTPS Everywhere nachempfunden ist, kann unter about:config freigeschaltet werden, indem der Schalter dom.security.https_only_mode auf true gesetzt wird.

Das Rendern von Inhalten über die GPU wird mit WebRender für weitere Anwender ausgerollt. Das betrifft zunächst nur Windows-Anwender von Intel-Notebooks mit Auflösungen unter 1920 × 1200 Bildpunkten. Die Bild-im-Bild-Funktion, die es erlaubt, Videos aus dem Browser zu lösen und unabhängig zu platzieren, schaltet Videos jetzt per Doppelklick in den Vollbild-Modus und wieder zurück.

Das Web Audio API wurde um AudioWorklets ergänzt. Diese Schnittstelle wird verwendet, um benutzerdefinierte Skripte für die Audioverarbeitung bereitzustellen, die in einem separaten Thread ausgeführt werden, um eine Audioverarbeitung mit sehr geringer Latenzzeit zu ermöglichen. Der Code des Worklets wird im globalen Ausführungskontext AudioWorkletGlobalScope ausgeführt, wobei ein separater Web-Audio-Thread verwendet wird, der vom Worklet und anderen Audio-Knoten gemeinsam genutzt wird.

Weitere Einzelheiten wie geschlossene Sicherheitslücken können in den Anmerkungen zur Veröffentlichung nachgelesen werden. Firefox 76 steht in zahlreichen Sprachen für Linux, macOS und Windows zum Download bereit.