SoftMaker Office 2021 im öffentlichen Betatest

Der Nürnberger Softwarehersteller SoftMaker hat die Betaversion von SoftMaker Office 2021 für Linux, Mac und Windows veröffentlicht. Das Office-Paket bietet zahlreiche Neuerungen, darunter Sprach- und Recherchewerkzeuge, Funktionen zur Arbeit mit komplexen Dokumenten sowie ein neues Lizenzmodell.

Softmaker TextMaker 2021

SoftMaker Office 2021 startet in den öffentlichen Betatest: Ab sofort kann jeder Interessierte die Betaversion kostenlos von der Seite des Herstellers herunterladen und testen. Mit der Version 2021 hat der Hersteller SoftMaker seine Lizenzpolitik nun gelockert: Das Paket enthält jetzt Lizenzen für alle drei Betriebssysteme. Es kann somit auf einer beliebigen Kombination von bis zu fünf Windows-, Mac- oder Linux-Rechnern genutzt werden.

Funktional gesehen wurde die neue Version erheblich erweitert. Die Anwendungen im Paket verwenden weiterhin nativ die Microsoft-Dateiformate DOCX, XLSX und PPTX. Das soll unter anderem den reibungslosen Austausch von Dokumenten mit Microsoft-Office-Anwendern gewährleisten. Es stehen ferner diverse Exportformate zur Verfügung, zur Langzeitarchivierung von Dokumenten wurde der PDF-Export von SoftMaker Office 2021 um PDF/A erweitert.

Softmaker PlanMaker 2021

Die Textverarbeitung TextMaker 2021 wartet mit zahlreichen Neuerungen auf: So unterstützen die Professional-Variante und die Aboversion »SoftMaker Office NX Universal« jetzt das Literaturverwaltungsprogramm Zotero. Auch an anderer Stelle wurden die Recherchefunktionen von SoftMaker Office erweitert. Unter anderem können Online-Nachschlagewerke in verschiedensten Sprachen mit einem Klick durchsucht werden. Komplettiert wird die Liste der Sprachwerkzeuge mit der neuesten Version des Duden Korrektors. SoftMaker Office NX Universal erhält zudem eine Schreibstilanalyse aus dem Hause Duden.

Anwendern, die schnell zu ansprechenden Ergebnissen kommen möchten, stehen neue Dokumentvorlagen zur Verfügung. Für den Serienbriefdruck ist ein eigenes, komplett überarbeitetes Datenbankmodul enthalten, das neben dBASE- auch SQLite-Datenbanken verwaltet. Liegen Adressdaten als Excel- bzw. PlanMaker-Dateien vor, so können diese nun direkt als Quelle für den Serienbriefdruck verwendet werden.

Softmaker Presentations 2021

Die Tabellenkalkulation PlanMaker 2021 bietet mit der neuen Seitenumbruchvorschau Hilfe beim Druck von Dokumenten. Anwender können unter anderem mittels Drag & Drop festlegen, wie ihre Tabellen auf die einzelnen Seiten des Ausdrucks verteilt werden sollen. Neue Funktionen für Pivottabellen, eine verbesserte Echtzeit-Rechenfunktion in der Statusleiste und zahlreiche neue Rechenfunktionen runden das Paket an Neuerungen ab.

Ein Highlight der Präsentationssoftware »Presentations 2021« ist dagegen das Erstellen portabler Präsentationen: Diese können einschließlich aller Animationen, Folienübergänge, Medienobjekte etc. auf einem portablen Datenträger gespeichert und anschließend auf jedem beliebigen Windows-PC abgespielt werden, selbst wenn dort kein Präsentationsprogramm installiert ist.

Die Veröffentlichung der fertigen Software ist zu seinem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Bis es so weit ist, bietet der Hersteller allen interessierten Anwendern eine öffentliche Betaversion zum Download an. Jeder Anwender kann die aktuelle Betaversion von der Homepage des Herstellers herunterladen und sie kostenfrei nutzen.