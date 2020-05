Gemeinschaft::Organisationen

LibreOffice-Jahresbericht 2019

Die Dokument Foundation stellt einen Auszug des Jahresberichts für LibreOffice für 2019 vor, der in den nächsten Wochen veröffentlicht wird

The Document Foundation

Die Dokument Foundation hat in ihrem Blog einen Auszug aus dem Jahresbericht zu LibreOffice für 2019 vorgestellt, der komplette Report wird in den kommenden Wochen veröffentlicht. Im Jahr 2019 konnte LibreOffice seinen 9. Geburtstag feiern und zwei Hauptversionen mit vielen neuen Funktionen der Büro-Software herausgeben. Dazwischen lagen viele Punkt-Veröffentlichungen zur Stabilitätsverbesserung. Zur Vorbereitung der Veröffentlichungen gab es jeweils zwei Bug Hunting Sessions

LibreOffice 6.2 wurde nach sechs Monaten Entwicklung am 7. Februar offiziell freigegeben. Es war die erste Version, die die neue optionale, an Microsofts Ribbons erinnernde NotebookBar offiziell vorstellte. Die NotebookBar ist in den Varianten Tabbed, Grouped und Contextual erhältlich, die jeweils einen anderen Ansatz für das Menü-Layout haben und die traditionellen Symbolleisten und die Sidebar ergänzen. Die Tabbed-Variante zielt darauf ab, Benutzern aus proprietären Office-Suiten eine vertraute Oberfläche zu bieten, und soll in erster Linie ohne die Sidebar verwendet werden, während die gruppierte Variante den Zugriff auf Funktionen der obersten Ebene mit einem Klick und auf Funktionen der zweiten Ebene mit maximal zwei Klicks ermöglicht. LibreOffice 6.2 räumte zudem die Kontextmenüs auf, führte Leistungsverbesserungen bei der Änderungsverfolgung sowie eine multivariate Regressionsanalyse in Calc ein.

Am 8. August erschien mit LibreOffice 6.3 die zweite Hauptversion des Jahres. Die Leistung von Writer und Calc konnte signifikant verbessert werden, wenn es um Textdateien mit verschiedenen Lesezeichen, Tabellen und eingebetteten Schriftarten, große ODS/XLSX-Tabellen und Calc-Dateien mit VLOOKUP ging. Auch das Speichern von Calc-Tabellen im XLS-Format wurde beschleunigt. Die mit LibreOffice 6.2 eingeführte NotebookBar wurde in einer kompakten Version für Writer, Calc, Impress und Draw vorgestellt, die mehr Platz für Benutzerdokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen auf Laptops mit breiten Bildschirmen bietet.

Der Export als PDF wurde durch die Unterstützung des Standarddokumentenformats PDF/A-2 verbessert, das von mehreren Organisationen für die langfristige Speicherung von Dateien benötigt wird. Darüber hinaus wurde das Design von editierbaren PDF-Formularen durch die Hinzufügung des Formularmenüs in Writer vereinfacht. Neu war auch eine Schwärzungsfunktion, mit der sensible Informationen wie personenbezogene Daten vor dem Export oder der Freigabe der Datei entfernt oder versteckt werden können, um Unternehmen oder Organisationen bei der Einhaltung von Vorschriften besser zu unterstützen. Der Auszug aus dem Report bietet für beide Veröffentlichungen je ein YouTube-Video an, dass das die Verbesserungen demonstriert.