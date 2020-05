Software::Distributionen::Oracle

Oracle Linux 8 Update 2 setzt auf Linux 5.4 auf

Nach der Freigabe der zweiten Aktualisierung von Red Hat Enterprise Linux 8 hat nun auch Oracle mit seinem freien Nachbau nachgezogen. Oracle Linux Oracle Linux 8 Update 2 bringt unter anderem einen komplett neuen Kernel, der auf Linux 5.4 basiert, und zahlreiche herstellereigene Neuerungen mit sich.

Die Basis von Oracle Linux 8 Update 2 ist Red Hat Enterprise Linux (RHEL) mit der entsprechenden Versionsnummer. Der Hersteller nutzt dazu, ähnlich wie CentOS, die Quellpakete der Unternehmens-Distribution und stellt ein eigenes Produkt daraus her. Dementsprechend bietet die aktuelle Ausgabe der Oracle-Distribution die Neuerungen an, die auch in Red Hat Enterprise Linux 8.2 eingeflossen sind.

Die aktuelle Version der Distribution beruht weiterhin auf dem Kernel 4.18.0, der auch in der Hauptdistribution von Red Hat zu finden ist. Dieser wurde wie gewohnt stark erweitert und um neue Funktionen ergänzt. Unter anderem unterstützt die Abwandlung Control Groups (cgroup) v2 und NUMA und sub-NUMA-Richtlinien zur Optimierung der Leistung. Der Performance Co-Pilot (PCP) wurde auf Version 5.0.2 aktualisiert, die um Agenten für Microsoft SQL Server 2019 erweitert wurde.

Gegenüber dem Original hat Oracle der Distribution wie immer DTrace hinzugefügt, das nun auch auf die ARM64-Plattform (aarch64) portiert und standardmäßig eingeschaltet wurde. Java wurde auf eine neue Version angehoben und diverse Entwicklungswerkzeuge aktualisiert. Mit von der Partie ist zudem die neueste Version von MySQL 8.0. Podman, Buildah und Skopeo Container Tools werden zudem in allen Kerneln unterstützt. Ferner hat der Hersteller diverse Red Hat-Logos aus den Anwendungen entfernt und den Red Hat-Subscription-Manager eliminiert.

Den größten Unterschied zwischen RHEL 8.2 und Oracle Linux 8 Update 2 stellt allerdings der eingesetzte Kernel dar. Neben dem Red Hat Compatible Kernel (RHCK) liefert Oracle auch den hauseigenen Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) Release 6 in Version 5.4.17 aus. UEK6 erschien vor knapp zwei Monaten und enthält diverse Anpassungen und Neuerungen. Wie RHCK setzt auch UEK6 auf cgroup v2. Zusätzlich kommen noch ktask und parallelisiertes kswapd dazu. Ferner unterstützt die neue Version die Validierung von Signaturen und NVDIMM. Im Gegensatz zu Red Hat bietet Oracle bereits bei der Installation die Möglichkeit an, Btrfs-Partitionen zu erstellen und einzubinden.

Oracle Linux 8 Update 2 ist für die x86_64- und ARM-64-Architekturen verfügbar. Der Download kann ab sofort vom Server des Unternehmens erfolgen. Zusätzlich stellt das Unternehmen auch die Quellen des Systems zum Bezug bereit. Anwender, die bereits über eine laufende Installation verfügen, können wie gewohnt ihre Systeme direkt aktualisieren.