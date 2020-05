Software::Mobilgeräte

Erste Beta zu Android 11 im Juni

Google hat den Zeitplan für die Veröffentlichung von Android 11 angepasst. Die erste Betaversion zur nächsten Android-Version soll im Juni erscheinen.

Bisher hatte Google die jeweils erste öffentliche Betaversion der kommenden Version von Android im Mai auf der Hausmesse Google I/O freigegeben, die eigentlich heute hätte beginnen sollen. Die Entwickler-Konferenz findet aber wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Somit hat Google kürzlich die kommenden Termine angepasst und am 6. Mai eine ursprünglich nicht geplante vierte Entwickler-Vorversion eingeschoben. Damit wird die erste öffentliche Betaversion zu Android 11 auf den 3. Juni verschoben, wo sie im Rahmen eines per Livestream geteilten Online-Events vorgestellt werden soll. Das wurde letzte Woche im Android Developers Blog bekannt gegeben.

Die »The Beta Launch Show« getaufte Veranstaltung dreht sich aber nicht nur um die Vorstellung der öffentlichen Beta zu Android 11, es werden auch Vorträge zu Themenbereichen wie Jetpack Compose, Android Studio oder Google Play übertragen, die eigentlich für die Google I/O vorgesehen waren. Mit der ersten Betaversion, der zwei weitere folgen sollen, werden auch die SDK- und NDK-APIs freigegeben und Google Play für Apps geöffnet, die auf Android 11 abzielen. Die Betaversionen 2 und 3 rutschen auf Juli und August. Die Beta 3 stellt dabei gleichzeitig den Veröffentlichungskandidaten dar. Die Veröffentlichung der stabilen Version von Android 11 ist locker für das dritte Quartal eingeplant.

Auf der Veranstaltung am 3. Juni wird Google ebenfalls verkünden, welche Hersteller mit welchen Geräten zum Beta-Test zugelassen sind. Googles eigenes neues Smartphone Pixel 4a ist auch von den Terminverschiebungen betroffen. Bei Vodaphone wurde der Verkaufsstart des Pixel 4a ursprünglich für den 22. Mai avisiert, jetzt wird dort der 5. Juni, zwei Tage nach Googles Android-11-Beta-Event, genannt.