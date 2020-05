Software::Systemverwaltung

Zabbix 5.0 freigegeben

Das Netzwerküberwachungssystem Zabbix ist in Version 5.0 erschienen. Es verspricht in dieser Version zahlreiche Verbesserungen und höhere Sicherheit.

Zabbix ist ein Netzwerküberwachungssystem, das die Verfügbarkeit und korrekte Funktionalität von Netzwerkkomponenten, Rechnern und Diensten permanent überwacht und bei Problemen Alarm schlägt. Wie viele andere populäre Netzwerküberwachungssysteme, beispielsweise Nagios, Icinga, checkmk und monit, ist auch Zabbix freie Software. Es steht unter der GNU General Public License (GNU GPL).

Zabbix 5.0 enthält eine Reihe von Verbesserungen bei der Sicherheit. Die neue Version unterstützt HTTP Proxy für Webhooks, womit mehr Kontrolle über Verbindungen zwischen dem Zabbix-Server und externen Alarmierungs- und ITSM-Systemen besteht. Die Metriken, die auf der Client-Seite erfasst werden, lassen sich genau spezifizieren, so dass vertrauliche Daten erst gar nicht zum Server gelangen. Die Verbindung zur verwendeten Datenbank (MySQL oder PostgreSQL) kann nun verschlüsselt werden. Das dürfte besonders für den Einsatz von Zabbix in öffentlichen Clouds von Bedeutung sein. Ferner kann jetzt konfiguriert werden, welche Verschlüssselungsverfahren genutzt werden sollen, so dass unsichere Algorithmen ausgeschlossen werden können. Die Benutzerpasswörter werden mit dem stärkeren SHA256 gehasht. Ferner können vertrauliche Daten wie Passwörter und API-Tokens auf sichere Weise gespeichert werden.

Zabbix 5.0 unterstützt jetzt auf Wunsch die Kompression der gesammelten Daten für TimescaleDB. Zusätzlich zu den allgemeinen Vorteilen von TimescaleDB wie automatische Partitionierung, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit) kann das die Leistung weiter steigern und die Kosten für die Speicherung senken.

Ferner bringt Zabbix 5.0 einen neuen Agenten mit erweiterten Funktionen für Linux und MS Windows. Der alte Agent wird aber weiterhin unterstützt. Daneben unterstützt Zabbix jetzt SAML für die Authentifikation. Weitere Neuerungen sind bessere Bedienbarkeit, Anpassung an breite Bildschirme, erweiterte Trigger, Host-Makros für Host-Prototypen, der Datentyp Float64, mehr Möglichkeiten zur Automatisierung und einiges mehr.

Zabbix 5.0 ist eine LTS-Ausgabe, was Unterstützung und Stabilität für die nächsten fünf Jahre bedeutet. Weitere Einzelheiten zur neuen Version findet man in der Auflistung der Neuerungen.