LibreOffice bei Googles »Season of Docs 2020«

Auch dieses Jahr wurde LibreOffice als eines der Projekte für die »Google Season of Docs« zugelassen. Google bringt dabei Software-Projekte mit professionellen Autoren zusammen, um die Dokumentation der Projekte zu verbessern.

The Document Foundation

Google veranstaltet in diesem Jahr zum zweiten Mal die Google Season of Docs (GSoD), eine Veranstaltung, die, angelehnt an den Google Summer of Code (GSoC), technische Autoren und Open-Source-Projekte zusammenbringt, um an deren Dokumentation zu arbeiten. Einerseits erhalten Open-Source-Projekte damit eine verbesserte Dokumentation, die den Endanwender im Fokus hat, andererseits werden die Autoren an Open Source herangeführt und finden vielleicht ein Betätigungsfeld, in dem sie auch weiterhin arbeiten möchten. Bereits im ersten Jahr nahmen über 50 Projekte teil, von denen 44 ihre jeweiligen Dokumentationsprojekte erfolgreich beenden konnten.

Wie bereits im letzten Jahr ist auch in diesem Jahr LibreOffice als Projekt akzeptiert worden, wie im Blog der Document Foundation nachzulesen ist. LibreOffice ist ein umfangreiches Projekt, das viele Wissensbereiche abdeckt und besonders auf eine für den Anwender verständliche Dokumentation angewiesen ist. Das Dokumentationsteam von LibreOffice stellt im Wiki ein Konzept bereit, mit dem bis zum 8. Juni interessierte Autoren gefunden werden sollen. Wie auch beim GSoC werden die Teams beim GSoD von Mentoren betreut.

Am 10. August wird Google die akzeptierten Projekte offiziell vorstellen. Nach einer Kennenlernphase von einem Monat beginnt am 11. September die eigentliche Arbeit, deren Ergebnisse bis zum 6. Dezember eingereicht werden müssen. Am 7. Januar 2021 veröffentlicht Google die Liste der erfolgreich beendeten Projekte. Dokumentationsprojekte, die einen größeren Zeitrahmen benötigen, reichen ihre Ergebnisse bis zum 8. März ein. Auch die Erfahrungen der Autoren sowie der Mentoren werden gesammelt und ausgewertet.