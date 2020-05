Software::Büro

KMail kann auf GMail-Konten wieder per OAuth zugreifen

In den letzten Monaten konnte KMail nicht per OAuth auf Gmail-Konten zugreifen. Auch die Synchronisation von neuen Konten bei Kalender und Kontakten in der Kontact-Suite schlug fehl. Jetzt ist die Situation bereinigt.

KDE

Bereits im August letzten Jahres mehrten sich Berichte von Anwendern, die Probleme mit der Integration von Gmail in die Kontact-Suite von KDE hatten. KDE-Entwickler Daniel Vrátil nahm sich der Sache an und erklärte , die Situation sei auf ein Versehen seinerseits zurückzuführen, das dazu führte, dass Google Kontact blockierte, da es nicht den Richtlinien des Unternehmens bei der Verifikation von Apps entsprach. Jeder, der schon einmal einen API-Key von Google angefordert hat, kennt das undurchsichtige Verfahren. Vrátil warnte gleich, es werde etwas dauern, da die Klärung solcher Ungereimtheiten mit Google üblicherweise sehr langsam vorangeht.

Das Problem, dass KMail nicht mehr per OAuth auf Gmail-Konten zugreifen konnte, war zwischenzeitlich nur durch den Zugriff per IMAP mit PLAIN als Authentifizierungsmethode möglich. Die Probleme mit der Synchronisation von neuen Konten bei Kalender und Kontakten mit Gmail in der Kontact-Suite konnten im Januar beseitigt werden. Dazu musste allerdings die aktuelle Version der Kontact-Suite installiert werden. Der per 2FA abgesicherte Zugriff auf Gmail-Konten konnte erst jetzt wieder hergestellt werden. Das gab Vrátil jetzt auf Reddit bekannt.

Anwender, die zwischenzeitlich einen IMAP-Account mit PLAIN genutzt haben, um die Sperre zu umgehen, können den Account nun in den Einstellungen wieder per OAuth schützen. Dazu müssen vorher die Passwörter für IMAP und SMTP und deren Vorkommen in KWallet gelöscht werden und KMail angewiesen werden, künftig keine Passwörter mehr zu speichern. Bei neu erstellten Konten entfällt dieser Schritt, dort wählt KMail automatisch OAuth als Voreinstellung.