Software::Mobilgeräte

Ubuntu Touch OTA-12 erschienen

Das Team von UBports hat die Verfügbarkeit von Ubuntu Touch OTA-12 angekündigt. OTA-12 stellt auf Lomiri (ehemals Unity 8) und das aktuelle Mir 1.2 um und enthält zahlreiche weitere Änderungen.

Purism Ubuntu Touch auf dem Librem 5

Mehr als ein halbes Jahr nach der letzten Aktualisierung hat das Team von UBports jetzt die Verfügbarkeit von Ubuntu Touch OTA-12 angekündigt. Die Benutzer können ihre Systeme über den Update-Dialog in den Systemeinstellungen aktualisieren. Eine automatische Aktualisierung der Geräte ist dieses Mal offenbar nicht vorgesehen.

OTA-12 enthält hunderte von Änderungen gegenüber OTA-11. Das Team sah sich nicht in der Lage, diese große Zahl von Änderungen in einem Änderungslog alle aufzuzählen. Eine Übersicht kann man sich über eine Suchanfrage über das Github-Repositorium verschaffen.

Wie bereits vor einem halben Jahr angekündigt, enthält Ubuntu Touch OTA-12 die neuesten Versionen von Unity 8, das jetzt Lomiri heißt, und Mir. Es handelt sich dabei um Lomiri 8.20 und Mir 1.2. Dies bringt den Benutzern viele neue Funktionen, aber auch optische Änderungen. Speziell bei Mir, das vorher in Version 0.24 eingesetzt wurde, beträgt der Sprung effektiv vier Jahre Entwicklungsarbeit.

Als weitere Neuerung wurde die Farbgebung überarbeitet, die nicht nur optisch ansprechender sein, sondern auch einen besseren Kontrast liefern soll. Viele Standard-Apps und die Touch-Tastatur wurden verbessert. Im von UBports entwickelten, auf QtWebEngine basierenden Browser Morph wurden viele Fehler korrigiert. Beispielsweise wurden bisher beim Schließen einer privaten Sitzung alle Sitzungen geschlossen. Optional können jetzt auch die Cookies der privaten Sitzung beim Schließen gelöscht werden. Apps, die mit dem Webapp-Container angelegt wurden, können nun Dateien herunterladen. Dropdown-Elemente werden jetzt besser verarbeitet und Webseiten werden in der Breite automatisch an das Display angepasst. Was in dieser Version nicht mehr möglich war, war eine Aktualisierung von QtWebEngine. Diese soll aber in OTA-13 kommen.

Geräte mit einer mehrfarbigen LED nutzen diese nun, um den Ladestatus anzuzeigen. Die LED blinkt orange, wenn der Akkustand niedrig ist. Während des Ladens leuchtet sie weiß und am Ende des Ladevorgangs grün. Die Übersetzung der Indikatoren wurde verbessert. Ein Kernel-Treiber für Anbox wurde in die Standard-Kernel für Nexus 5, OnePlus One und FairPhone 2 aufgenommen. Für die kommende Version OTA-13 liegen bereits jetzt zahlreiche Änderungen vor, die es nicht mehr in OTA-12 schafften. Zudem wird OTA-13 wohl auch auf dem Pinephone und weiteren, noch nicht angekündigten Geräten laufen.