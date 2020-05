Software::Desktop

Onlyoffice Desktop Editoren 5.5 erschienen

Onlyoffice, eine freie Office-Suite, wurde in einer neuen Version veröffentlicht. Onlyoffice Desktop Editoren 5.5 integriert weitere neue Funktionen für mehr Produktivität bei der Bearbeitung von Dokumenten.

Onlyoffice ist eine freie Plattform für die Zusammenarbeit in Unternehmen, Office-Suite, Projekt- und Dokumentenverwaltung. Darüber hinaus enthält sie ein CRM und einen Mail-Aggregator. Die Funktionalität der Zusammenarbeitsplattform umfasst Projekte, Meilensteine, Aufgaben, Berichte, Ereignisse, Blogs, Foren, Lesezeichen, Wiki, Instant Messaging und einiges mehr. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version mit Support.

Die neue Version von Onlyoffice Desktop Editoren enthält zahlreiche Verbesserungen in allen Modulen. So ist es ab sofort möglich, mehrere Dokumente gleichzeitig in verschiedenen Bearbeitungsfenstern zu öffnen, um beispielsweise mit mehreren Monitoren arbeiten zu können. Zudem erhalten die Desktop-Editoren sämtliche Neuerungen aus dem Update 5.5 der Online-Editoren, deren Kern sich auch in den Desktop Editoren findet. Beispielsweise können Nutzer nun auf zusätzliche Layoutfunktionen zurückgreifen, die den Einsatz der Software in professionellen Anwendungsbereichen erleichtern. So lassen sich in der neuen Version Satzspiegel (Mirror) und Bundsteg (gutter margins) individuell anpassen und Abbildungen mit Bildunterschriften versehen.

Auch der Tabelleneditor erhält zusätzliche Individualisierungsoptionen wie die Möglichkeit, eigene Regeln zum Sortieren von Datensätzen festzulegen. Darüber hinaus können Nutzer ab sofort Zellen farblich markieren, mehrere Worksheets per Bulk-Bearbeitung gleichzeitig bearbeiten und Tabellen druckfertig skalieren. Die neu veröffentlichten Build Tools erlauben Usern zudem, die aktuellsten Versionen von Onlyoffice Desktop Editors, Document Server und Document Builder direkt aus dem Quellcode zu kompilieren. Dadurch lassen sich die Applikationen beispielsweise auf nicht unterstützten Betriebssystemen verwenden.

Zugleich mit der neuen Editors-Version veröffentlicht Onlyoffice eine neue Version der Android-App für Onlyoffice Documents 4.0. Mit der App können Nutzer lokal oder in der Cloud abgelegte Dokumente von unterwegs betrachten und bearbeiten.

Onlyoffice Desktop Editoren 5.5 von Onlyoffice steht zum freien Download auf der Download-Seite für verschiedene Betriebssysteme bereit. Die Software gibt es als DEB- und RPM-Paket sowie als Docker- und Flatpak-Paket. Ein größeres Appimage enthält Onlyoffice in einer »portablen« Version.