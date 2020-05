Software::Cloud

OpenStack Ussuri freigegeben

Das OpenStack-Projekt hat die neue Version »Ussuri« der Software zur Verwaltung von Clouds veröffentlicht. Die neue Version steigert die Zuverlässigkeit und die Sicherheit und bringt zahlreiche Funktionserweiterungen.

OpenStack

OpenStack dient zum Aufbau und zur Verwaltung von öffentlichen, privaten und hybriden Clouds. Das Projekt hat einen enormen Umfang und ist mit seinen zahlreichen Teilprojekten eines der größten Open-Source-Projekte überhaupt. OpenStack wird in mehr als 75 öffentlichen Cloud-Rechenzentren eingesetzt, und intern in zahllosen Unternehmen. In manchen Installationen verwaltet es mehr als zehn Millionen Rechenkerne, wobei aber auch die zahlreichen Kerne von Grafikprozessoren mitgezählt werden.

Das jetzt erschienene Ussuri weist nach Angaben der Entwickler zahlreiche Neuerungen auf. Sie konzentrieren sich auf drei Bereiche. Zum einen wurde der Kern des Systems weiter verbessert, um seine Zuverlässigkeit zu steigern. Die Sicherheit wurde verbessert und die Verschlüsselungsoptionen wurden erneut erweitert. Ferner wurde die Flexibilität des Systems erhöht, was die Anwendung von OpenStack in neuen Bereichen erleichtert.

In OpenStack Ussuri ist Cyborg, die Lebenszyklusverwaltung für Beschleuniger, jetzt vollständig in den Dienst Nova, der die Rechenknechte verwaltet, integriert. In Ironic, zuständig für die Installation von Systemen auf physischer Hardware, gibt es nun die Möglichkeit, das Ausrangieren von Hardware zu planen und zu verwalten. Kolla, eine Installation von OpenStack als Gruppe von Containern, kann erstmals die Verbindungen zu den Backend Keystone mit TLS verschlüsseln. Container können ab sofort auch IPv6 nutzen, Nova kann Server zwischen sogenannten Zellen migrieren, der Load-Balancer Octavia unterstützt jetzt die Verteilung von Load-Balancern in spezifischen Verfügbarkeitszonen und die Auswahl von spezifischen Verschlüsselungsmethoden und der Container-Service Zun unterstützt nun die CRI-Laufzeitumgebung von Kubernetes. Weitere Informationen enthält die Ankündigung von Ussuri. Sehr ausführliche Anmerkungen zur Veröffentlichung sind für jedes einzelne Projekt verfügbar.

OpenStack wurde größtenteils in Python implementiert und und steht unter der Apache-Lizenz 2.0. Die einzelnen Komponenten können von der Projektseite heruntergeladen werden.