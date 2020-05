Software::Spiele

»Half-Life: Alyx« für Linux verfügbar

Der US-Spielehersteller und Distributor Valve hat seinem aktuellen Bestseller »Half-Life: Alyx« eine Vulkan-Unterstützung verpasst und das VR-Spiel unter Linux vorgestellt. Besitzer der Windows-Version können wie gewohnt kostenlos auf das freie Betriebssystem umsteigen.

store.steampowered.com Spielszene aus »Half-Life: Alyx«

Mit dem Spiel » Half-Life: Alyx « kehrt Valve zu seinen Wurzeln zurück und widmet, spinnt die Geschichte aus der Half-Life-Serie weiter. Zeitlich zwischen den Ereignissen von »Half-Life« und »Half-Life 2« gelegen, handelt die Geschichte von einem Kampf gegen außerirdische Eroberer – die Combine. Die Combine haben seit dem Black-Mesa-Vorfall ihre Vorherrschaft über den Planeten ausgebaut und unterjocht die übriggebliebene Bevölkerung. Der Spieler übernimmt nun die Rolle der titelgebenden Heldin »Alyx Vance«, Gründerin des aufkeimenden Widerstands und talentierten Wissenschaftlerin.

Die Freigabe von »Half-Life: Alyx« ist auch für Valve ein Novum. Der Hersteller kehrt zwar in sein Universum zurück, allerdings mit einem Spiel, das von Grund auf für VR konzipiert wurde. Der Spieler interagiert unter anderem mit der Umgebung und nutzt sie zur Lösung der zahlreichen Puzzles. Eine Stärke des Spiels ist dabei die Interaktion mit der Umgebung und die Immersion, was sich nicht nur in den guten Kritiken und teils überschwängliche Bewertungen, sondern auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt. So sorgte »Half-Life: Alyx« bereits bei der Ankündigung für Wirbel und bescherte Valve unter anderem einen Ansturm auf »Valve Index«, dem hauseigenen VR-Headset.

Nun kündigte Valve an, »Half-Life: Alyx« die versprochene Workshop-Erweiterung hinzugefügt zu haben. Dadurch ist es Nutzern ab sofort möglich, neue Inhalte, Level oder Verbesserungen im Spiel direkt durchzuführen. Valves Leveleditor »Hammer« wurde dazu um neue Möglichkeiten erweitert. Eine der wichtigsten Neuerungen aus Sicht von Linux-Spielern dürfte allerdings die Einführung einer Vulkan-Unterstützung sein. Dadurch ist es Valve ab sofort möglich, Linux in einer nativen Version zu unterstützen.

Nutzer, die »Half-Life: Alyx« unter dem freien Betriebssystem spielen wollen, sind nun angehalten, die alte Proton-basierte Implementation abzuwählen und die native Variante zu installieren. Wie das Unternehmen schreibt, werden unter Linux für die »besten Resultate« eine AMD-Grafikkarte und Mesa RADV empfohlen. Laut Nutzerangaben auf der Spieleplattform »gamingonlinux.com«, funktioniert das Spiel allerdings auch fehlerfrei und performant unter Nvidia-Karten. Neben einem potenten Rechner wird allerdings auch unter Linux ein VR-Set benötigt, um in die Welt von »Half-Life« eintauchen zu können.