Hardware::Notebooks

Tuxedo stellt erstes AMD-Notebook vor

Tuxedo bietet mit dem »Tuxedo Book BA15« sein erstes Notebook mit AMD-Prozessor und -Grafik zur Vorbestellung an.

Tuxedo Computers Tuxedo Book BA15

Bisher hatten die Notebooks von Tuxedo Computers immer einen Intel-Prozessor und manchmal eine Nvidia-Grafikkarte. Mit dem »Tuxedo Book BA15« wurde jetzt das erste Notebook in das Portfolio aufgenommen, das bei beiden Komponenten auf AMD setzt. Das 15,6-Zoll Notebook wird mit einer AMD Ryzen 5 3500U CPU sowie einer AMD Radeon Vega 8 GPU ausgeliefert.

Die Ryzen 5 3500U CPU arbeitet mit vier Kernen und acht Threads und hat dabei eine maximale Energieaufnahme von 15 Watt. Damit das Energiesparen zu einem langen Durchhalten des Akkus führt, ist dieser mit 91,25 Wattstunden groß genug dimensioniert, um das BA15 laut Tuxedo im Leerlauf bis zu 25 Stunden zu unterstützen. Bei einem durchschnittlichen Mix aus Büroanwendungen soll es 13 Stunden durchhalten, beim Video-Streaming in Full-HD mit 50 Prozent Display-Helligkeit werden immerhin noch 10 Stunden angegeben.

Das matte 15,6-Zoll IPS-Display mit seiner Auflösung von 1920 × 1080 Bildpunkten bietet eine Leuchtdichte von 300 cd/m² und einen Kontrast von 1212:1. Der Rand fällt sehr schmal aus. Das Display sitzt in einem Gehäuse aus einer verwindungssteifen Magnesiumlegierung, lediglich die Bodenplatte ist aus Aluminium. Damit erreicht das Notebook bei Ausmaßen von 35,6 × 1,7 × 23,4cm samt Akku ein Gewicht von 1,4 kg.

Zwei M.2-Einschübe erlauben die Verwendung von SSDs der Standards SATA III und NVMe PCIe, wobei ein Einschub in der Grundausstattung mit einer 250 GByte SATA-III-SSD von Samsung vorbelegt ist. Zur Auswahl stehen SSDs der Typen Samsung EVO und PRO mit bis zu 2 TByte. Der Ausbau des Arbeitsspeichers mit standardmäßigen 8 GByte RAM mit 2.666 Mhz Takt kann bis auf 32 GByte bei gleichem Takt erweitert werden.

Für WLAN und Bluetooth 4.2 wird ein Intel Dual AC 3168 Chip verbaut, der für 10 Euro Aufpreis gegen einen zukunftsträchtigen Intel Wi-Fi 6 AX2000 getauscht werden kann, der Bluetooth 5.1 unterstützt. Bei den Anschlüssen stehen neben einem Anschluss für USB 2.0 Typ-A auch ein USB 3.2 Gen1 Typ-C sowie zwei USB 3.2 Gen1 Typ-A bereit. Der HDMI-2.0-Port leistet maximal 4k bei 60Hz. Darüber hinaus sind ein Gigabit-LAN-Anschluss, ein 2-in-1 Audio-Port, ein 9-fach SD-Kartenleser und ein Kensington Lock vorhanden.

Als Betriebssystem kommt, wie bei Tuxedo üblich, das im Haus geschnürte »Tuxedo_OS 18.04 LTS« in 64-Bit auf die Platte, das demnächst auf Ubuntu 20.04 LTS als Grundlage aktualisiert wird. Alternativ kann Ubuntu im Original oder OpenSuse mit verschiedenen Desktops geordert werden. Die Betriebssysteme werden auf Wunsch auch verschlüsselt. Windows gibt es nativ oder als virtuelle Maschine gegen Aufpreis. Das »Tuxedo Book BA15« kann im Shop des Herstellers bereits konfiguriert und vorbestellt werden, alle Komponenten sollen ab dem 15.6 am Lager sein. In der Grundausstattung werden für das AMD-Notebook 859 Euro fällig.