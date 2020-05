Software::Distributionen::Ubuntu

Ubuntu 20.04.1 LTS erscheint im Juli

Die erste Aktualisierung für Ubuntu 20.04.1 LTS »Focal Fossa« erscheint am 23. Juli und behebt hauptsächlich Fehler der stabilen Veröffentlichung vom April.

Canonical

Ubuntu 20.04.1 LTS »Focal Fossa« erschien am 23. April. Genau drei Monate später, am 23. Juli wird die erste Aktualisierung veröffentlicht. Traditionell wird diese erste Ergänzung einer langzeitunterstützten Veröffentlichung von Ubuntu ohne neuen Hardware-Enablement-Stack (HWE) ausgeliefert, erhält also keinen neuen Kernel, X-Server oder andere Aktualisierungen grundlegender Grafikkomponenten. So wird es auch bei Ubuntu 20.04.1 sein.

Diese erste Aktualisierung bündelt alle Fehlerbereinigungen seit April in einem aktualisierten Abbild für Neueinsteiger. Anwender, die bereits 20.04 nutzen, erhalten diese Korrekturen über eine Aktualisierung des Systems. Für Anwender, die noch Ubuntu 18.04 LTS »Bionic Beaver« einsetzen, bedeutet das Datum 23. Juli den Zeitpunkt, an dem Canonical erstmals ein Update auf die neue LTS-Version empfiehlt und die Anwender von 18.04 entsprechend benachrichtigt, dass ein Update auf 20.04.1 zur Verfügung steht. Ubuntu 20.04 LTS wird bis April 2025 unterstützt und wird in diesem Zeitraum voraussichtlich sechs solche Aktualisierungen erhalten.

Die zweite Aktualisierung auf Ubuntu 20.04.2 wird für den Oktober erwartet und fällt zeitlich mit der Veröffentlichung des mit neun Monaten Unterstützung versehenen Ubuntu 20.10 »Groovy Gorilla« zusammen, das sich bereits in der Entwicklung befindet und als Daily Build für x86 und ARM getestet werden kann. Wer wissen möchte, woran die Entwickler für 20.10 arbeiten, kann dies mit einem Blick auf Trello tun. Weiteren Aufschluss geben die Desktop Team Updates von Anfang Mai. Die ZFS-Integration wird weiter ausgebaut, dabei ist Verschlüsselung ein Thema, ein anderes ist TRIM-Unterstützung für ZFS. Die Unterstützung für TRIM als auch für Verschlüsselung für ZFS waren im Mai 2019 mit ZOL 0.8 eingeführt worden.